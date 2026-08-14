El registro de celulares en México entra en una etapa clave este 15 de agosto de 2026 ya que las líneas que todavía no hayan sido vinculadas a la información de su titular comenzarán a ser suspendidas. La primera fecha corresponde a los números con terminación 0 , cuyo plazo vence este sábado. Sobre este tema, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) explicó cómo se llevará a cabo dicho bloqueo y cuánto tiempo podrán usar su celular antes de que se aplique la suspensión de la línea.

¿Ya vinculaste tu celular a tu CURP? Si aún no lo has hecho, todavía tienes tiempo antes de que padezcas las consecuencias que habrá en caso de que no realices el trámite; recuerda que no es el teléfono el que dejará de funcionar, sino la línea. Además, la suspensión es temporal y el servicio puede recuperarse una vez que se complete la vinculación.

¿Cuánto tiempo podrás usar tu celular si no lo registras?

En un comunicado, la CRT compartió que de no realizarse la vinculación en el plazo establecido, el servicio se suspenderá gradualmente en un lapso de 72 horas . “Para los usuarios que no realicen su vinculación a tiempo, las compañías telefónicas iniciarán el proceso de suspensión de los servicios (llamadas, mensajes de texto e internet) dentro de un periodo de 72 horas posteriores a la fecha límite”, precisó la comisión.

Además, la CTR agregó que no habrá prórroga, por lo que hizo un llamado a que los mexicanos con número de celular con terminación 0 realicen su vinculación lo antes posible para mantener su servicio sin interrupciones.

¿Qué servicios perderás si suspenden tu línea?

La suspensión afectará:

Llamadas telefónicas

Mensajes de texto

Internet.

Calendario de registro de celulares durante el resto de 2026:

-1: 31 de agosto

-2: 15 de septiembre

-3: 30 de septiembre

-4: 15 de octubre

-5: 31 de octubre

-6: 15 de noviembre

-7: 30 de noviembre

-8: 15 de diciembre

-9: 31 de diciembre.

¿Puedo registrar mi celular después de que lo suspendan?

Sí. La información oficial establece que la línea permanecerá suspendida hasta que se complete la vinculación. Una vez realizado el procedimiento, el usuario puede recuperar el servicio.

¿Cómo saber si mi número ya está registrado?

La CRT habilitó una herramienta para consultar el estatus de las líneas. Puedes hacerlo desde el portal oficial dando clic AQUÍ.

¿Qué pasa si aparece una línea que no reconoces a tu nombre?

Si al consultar las líneas vinculadas detectas un número que no reconoces, la CRT recomienda solicitar su baja mediante la plataforma de la compañía telefónica.

¿Cuántas líneas puedo registrar?

Como persona física puedes registrar hasta 10 líneas.

¿Qué necesitas para registrar tu línea celular?

La CRT indica que para completar el procedimiento se necesita una credencial vigente y una validación de identidad. El procedimiento general consiste en:

Entrar al portal de registro de tu compañía. Introducir tu número celular. Tomar fotografías de tu identificación vigente por ambos lados. Realizar la validación de identidad mediante la cámara. Esperar la confirmación del registro.

¿El registro del celular tiene costo?

No, el registro es gratuito.