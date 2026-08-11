El polémico registro de líneas telefónicas ya está pasando factura a las empresas de telefonía móvil. Según un nuevo informe, ha habido una pérdida de 1.7 millones de accesos en tres meses.

Un informe de The Competitive Intelligence (The CIU) apunta que la depuración de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), que está al frente de la estrategia de registro obligatorio de líneas en México, redujo la base de usuarios de 162 millones de líneas a 157.1 millones entre los últimos días del 2025 al 30 de junio de 2026, 1.7 millones en el segundo trimestre del año.

El informe detalla que el principal impacto en esta reducción se concentra en el segmento de líneas de prepago, que perdió hasta 6.3 millones de líneas durante la primera mitad del 2026 , y es derivada del registro obligatorio de líneas móviles.

The CIU especifica que la caída se debe a los efectos “derivados del registro de celulares que ha detonado un proceso de depuración regulatoria”. La pérdida de los millones de accesos ha afectado a empresas como Telcel, Bait, AT&T y 170 Operadores Móviles Virtuales (OMV).

El costo de esta depuración se observa con mayor claridad en el sistema de prepago, donde existen más líneas con recargas bajas, uso ocasional o que funcionan como números secundarios.

De acuerdo con The CIU, algunos usuarios han optado por abandonar un acceso que consideran prescindible, reducir el número de líneas que utilizan o posponer el cumplimiento del registro. A esto se suman factores como la "falta de habilidades digitales", la distancia de los centros de atención, el desconocimiento del proceso y el desinterés por realizar el trámite obligatorio.

Mientras el segmento de líneas de prepago se ha visto afectado, el informe apunta que el pospago ganó terreno, esto debido a que los usuarios prefieren pagar por servicios de conectividad: “El mercado está transitando hacia una base de usuarios más activa y con mayor disposición a pagar por conectividad”, dice el reporte.

“El desafío ahora es impedir que el registro se convierta en una barrera de acceso a la conectividad”, resalta The CIU.

Calendario de registro de líneas telefónicas

Para continuar con el registro obligatorio de líneas telefónicas, la CRT lanzó un calendario basado en el último dígito del número telefónico de los usuarios. En caso de que no se cumpla, la línea será cancelada.

Así quedó el calendario de registros telefónicos:

0: 15 de agosto

1: 31 de agosto

2: 15 de septiembre

3: 30 de septiembre

4: 15 de octubre

5: 31 de octubre

6: 15 de noviembre

7: 30 de noviembre

8: 15 de diciembre

9: 31 de diciembre

“Una vez vencido el plazo que corresponde a cada dígito, las compañías telefónicas suspenderán el servicio de aquellas líneas que no hayan sido vinculadas en las siguientes 72 horas, y sólo podrán realizar llamadas a números de emergencia, de atención ciudadana y a su compañía telefónica, así como recibir alertas en caso de sismo”, dijo la comisión.

La vinculación de la línea se hace a través del sitio web https://registratulinea.crt.gob.mx/ . De manera presencial, es necesario acudir a un centro de atención a clientes de tu compañía telefónica con credencial vigente.

Según un conteo reciente, hasta el momento la CRT señala que hay 69 millones 953 mil 336 líneas vinculadas , un 48 por ciento del total.