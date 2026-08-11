Después de su sobresaliente participación en el Mundial 2026, y las ofertas de contrato con equipos de élite en Europa que se han estado revelado, parece ser Gilberto Mora ya tiene definido su futuro

Toño Rodríguez, portero de Xolos de Tijuana, confirmó que Morita disputará su último torneo con el equipo, confirmando la posibilidad de que el joven jugador ya tenga un nuevo equipo fuera de México. ¿Qué dijo?

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En medio de los rumores que colocan a la joven promesa del balompié en la mira de importantes clubes de Europa, el portero de los Xolos dijo que este torneo será el último de Gil Mora con el equipo.

Dichas declaraciones fueron hechas después de que los Xolos perdieran ante San Diego FC en la Leagues Cup, donde Morita jugó durante casi todo el partido.

“Estamos aprovechando que tenemos una joya como lo es Gil y sabemos que este es su último torneo con nosotros”, adelantó Toño Rodríguez. “Queremos que se lleve buenos recuerdos de Tijuana”, agregó.

A pesar de estas revelaciones, aún no existe un anuncio oficial por parte del club tijuanense sobre la salida de Morita o sobre su integración a otro conjunto en Europa.

Aunque la confirmación de que Gil terminará el torneo Apertura 2026 ya fue hecha por un integrante del mismo equipo, se sabe que el joven de 17 años tiene un contrato activo con los Xolos de Tijuana hasta el 2029, según la renovación que hizo previo a su participación en el Mundial 2026.

¿A qué equipo de Europa se iría Gilberto Mora después de los Xolos de Tijuana?

El próximo destino del mediocampista todavía no ha sido confirmado. Sin embargo, el interés de varios gigantes europeos ha aumentado considerablemente después de su participación en la Copa del Mundo.

Entre los clubes que presuntamente han estado buscando a Gil destacan nombres de élite como el Arsenal, Liverpool, Borussia Dortmund, el Manchester United, incluido el Real Madrid y el Barcelona.

Hace poco se agregó a la lista el Paris Saint-Germain (PSG), equipo francés que estaría dispuesto a pagarle un salario de hasta 2.5 millones de euros para su primera temporada.

En medio de estos rumores, el sitio TansferMark calcula que Gil Mora tiene un valor de hasta 25 millones de euros, una cifra impulsada por la popularidad y desempeño con la Selección Mexicana este verano.

Su edad, contrato vigente y proyección internacional podrían convertirlo en una de las transferencias más relevantes de un futbolista mexicano al futbol europeo. Será hasta finales de año, cuando cumpla los 18 años, que se pueda tener más claridad de lo que hará con su carrera.