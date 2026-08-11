Las familias con hijos en Canadá recibirán un mayor apoyo económico durante el período de pagos 2026-2027 gracias al aumento del Beneficio por Hijos de Canadá (Canada Child Benefit o CCB). El Gobierno canadiense anunció que los montos de esta prestación libre de impuestos se ajustarán al alza para ayudar a los hogares a enfrentar el incremento en el costo de vida y los gastos asociados a la crianza de los hijos.

El anuncio fue realizado en Halifax, Nueva Escocia, por la ministra de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá, Lena Metlege Diab, en representación de Anna Gainey, secretaria de Estado para la Infancia y la Juventud.

¿Cuánto aumentarán los pagos?

Desde este mes, las familias elegibles podrán recibir hasta:

8,157 dólares al año por cada niño menor de 6 años, lo que representa un incremento de hasta 160 dólares respecto al año anterior.

6,883 dólares al año por cada hijo de entre 6 y 17 años, un aumento de hasta 135 dólares en comparación con el ciclo previo.

Estos recursos buscan aliviar gastos esenciales de las familias, como alimentación, ropa, útiles escolares, cuidado infantil y otras necesidades cotidianas.

Millones de familias se beneficiarán

El Beneficio por Hijos de Canadá es uno de los programas de apoyo familiar más importantes del país. Actualmente, llega a alrededor de 3.6 millones de familias canadienses y contribuye al bienestar de casi 6 millones de niños.

Cada año, el gobierno destina cerca de 30 mil millones de dólares en pagos libres de impuestos a través de este programa, con el objetivo de apoyar principalmente a hogares de ingresos bajos y medios.

En el caso de Nueva Escocia, más de 96,000 familias reciben este beneficio anualmente, lo que representa una inversión superior a 761 millones de dólares en la provincia. Además, aproximadamente 153,000 niños son apoyados mediante este programa.

Un beneficio ajustado a la inflación

El gobierno recordó que el CCB está vinculado a la inflación desde 2018, lo que permite que los pagos aumenten cada año para mantener su poder adquisitivo frente al incremento del costo de vida.

La actualización de los montos entra en vigor cada 1 de julio, fecha que marca el inicio de un nuevo año de pagos del programa, el cual se extiende hasta el 30 de junio del año siguiente.

Ejemplo de cuánto podría recibir una familia

La cantidad que recibe cada hogar depende de varios factores, entre ellos:

El número de hijos.

La edad de los menores.

El ingreso familiar neto ajustado del año anterior.

Como ejemplo, una familia con dos hijos, uno de 5 años y otro de 9 años, y con un ingreso familiar neto ajustado de 65,000 dólares, podría recibir aproximadamente 11,430 dólares durante el año fiscal 2026-2027, cerca de 400 dólares más que en el período anterior.

La secretaria de Estado para la Infancia y la Juventud, Anna Gainey, destacó la importancia de esta actualización para millones de familias en todo el país.

“A partir del lunes, el Subsidio por Hijos de Canadá aumentará para 3,6 millones de familias canadienses. Este incremento en el pago mensual ayudará a cubrir gastos cotidianos como útiles escolares, ropa y alimentos. Cuando invertimos en la infancia, invertimos en nuestro futuro y construimos un Canadá fuerte”.

Por su parte, la ministra Lena Metlege Diab subrayó que fortalecer a las familias significa fortalecer a las comunidades.

“Las familias fuertes son la base de comunidades fuertes y de un Canadá fuerte. El Beneficio por Hijos de Canadá brinda un apoyo significativo a los padres, ayudándolos con los gastos de la crianza de los hijos y ofreciendo a cada niño la oportunidad de prosperar. Al garantizar que los pagos se ajusten a la inflación, seguimos invirtiendo en las familias y en el futuro de Canadá”.

De acuerdo con el gobierno canadiense, distintos estudios han demostrado que el Beneficio por Hijos de Canadá ha tenido efectos positivos en millones de hogares. Entre sus principales resultados destacan:

Ha ayudado a madres solteras de bajos ingresos a cubrir sus gastos básicos y llegar a fin de mes.

Ha permitido que las familias con menos recursos destinen más dinero a necesidades esenciales como alimentos, vivienda y ropa para sus hijos.

Ha contribuido a reducir significativamente los niveles de inseguridad alimentaria grave entre los hogares de menores ingresos.

Además, las autoridades señalan que el programa ha ayudado a sacar a cientos de miles de niños de la pobreza desde su implementación, convirtiéndose en una de las herramientas más importantes para mejorar la seguridad económica de las familias canadienses.

Con este nuevo aumento para 2026-2027, el Gobierno de Canadá busca que las familias continúen recibiendo un apoyo financiero que les permita afrontar los costos de crianza y ofrecer mejores oportunidades a sus hijos.