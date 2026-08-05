Miles de usuarios de telefonía móvil tienen dudas sobre el registro obligatorio de celulares, luego de que se dieran a conocer las fechas límite para hacer el trámite de acuerdo con la terminación del número telefónico. Si tu número termina en 0 o 1, es importante conocer el plazo establecido para evitar contratiempos y, sobre todo, para que no te cancelen el servicio.

El registro de celulares es obligatorio y un requisito indispensable para poder seguir utilizando tu teléfono; las principales compañías de telefonía móvil avisaron a sus usuarios que quienes no lleven a cabo el trámite enfrentarán la suspensión de su línea, por lo que sólo podrán hacer llamadas a números de emergencia.

¿Cuál es la fecha límite para registrar mi celular si termina en 0?

De acuerdo con el calendario del programa de registro, los usuarios cuyo número telefónico termina en 0 deberán completar el trámite antes del 15 de agosto de 2026, por lo que todavía quedan algunos días.

¿Cuál es la fecha límite para registrar mi celular si termina en 1?

El calendario del programa establece que los usuarios cuyo número telefónico termina en 1 tendrán hasta el 31 de agosto para registrar su celular.

¿Dónde se registran los números de celular?

Los números de celular se registran directamente con la compañía telefónica, ya sea en su sitio web oficial o aplicación o de forma presencial en un centro de atención a clientes. En la página registratulinea.crt.gob.mx/ puedes hacer el trámite de una manera fácil y rápida.

¿Qué documentos podrían solicitar?

Número telefónico

CURP

Identificación oficial vigente

Datos básicos del titular de la línea

Fotografía (en algunos casos).

¿Cuándo termina el registro de celulares en México?

El registro obligatorio de líneas celulares en México finaliza de manera escalonada según el último dígito de tu número telefónico. Aunque la fecha original vencía a mediados de año, se amplió el plazo y el proceso completo termina el 31 de diciembre de 2026.

Calendario de fechas límite por terminación

-Terminación 0: 15 de agosto de 2026

-Terminación 1: 31 de agosto de 2026

-Terminación 2: 15 de septiembre de 2026

-Terminación 3: 30 de septiembre de 2026

-Terminación 4: 15 de octubre de 2026

-Terminación 5: 31 de octubre de 2026

-Terminación 6: 15 de noviembre de 2026

-Terminación 7: 30 de noviembre de 2026

-Terminación 8: 15 de diciembre de 2026

-Terminación 9: 31 de diciembre de 2026.