La obligatoriedad del registro de celulares en México ha dado un giro importante a días de que se venciera el plazo impuesto por el Gobierno mexicano y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), que se cumpliría el 30 de junio de 2026.

En un anuncio hecho este jueves, se detalló que, ante el bajo registro de líneas telefónicas con nombre y CURP, se extenderá la fecha para la vinculación al 31 de diciembre , pero esta fecha no será para todos.

La CRT apuntó que la nueva prórroga se aplicará de acuerdo con un calendario de registro, mismo que funcionará según el último dígito del número telefónico. Los plazos se aplicarán entre agosto y diciembre. En caso de que los usuarios ignoren la nueva prórroga de la obligatoriedad, se les va a suspender el servicio por completo.

Calendario de registros telefónicos: ¿cuándo te toca registrar tu línea?

Como se mencionó, la fecha límite no aplicará para todos, y dependerá del último dígito de tu número. Así queda el calendario para la vinculación:

0: 15 de agosto

1: 31 de agosto

2: 15 de septiembre

3: 30 de septiembre

4: 15 de octubre

5: 31 de octubre

6: 15 de noviembre

7: 30 de noviembre

8: 15 de diciembre

9: 31 de diciembre

“Una vez vencido el plazo que corresponde a cada dígito, las compañías telefónicas suspenderán el servicio de aquellas líneas que no hayan sido vinculadas en las siguientes 72 horas, y sólo podrán realizar llamadas a números de emergencia, de atención ciudadana y a su compañía telefónica, así como recibir alertas en caso de sismo”, dijo la CRT.

Asimismo, al ser suspendidas las líneas telefónicas, los usuarios podrían tener complicaciones para hacer uso de otros servicios ligados al número como operaciones bancarias, uso de aplicaciones, acceso a redes sociales e incluso el envío de mensajes por Whatsapp.

“Se reitera que el proceso no lo realiza el gobierno, sino que se lleva a cabo directamente ante las compañías telefónicas, que únicamente asocian nombre y CURP del usuario al número de celular, eliminando cualquier otro dato o imagen usado durante el proceso de vinculación”, agrega el comunicado de la comisión.

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La CRT anuncia calendario y fechas límite para el registro de líneas.



Las líneas de prepago que hasta ahora no se han vinculado tendrán una fecha límite asignada conforme al último dígito del número telefónico.



Más información https://t.co/NqBRjvu8Tj pic.twitter.com/avqBrPPGii — CRTGobMX (@CRTGobMX) June 25, 2026

¿Cómo hacer el registro de líneas telefónicas?

Entra al portal de tu compañía telefónica e ingresa tu número de celular

Toma una foto de tu identificación vigente (INE) por ambos lados para verificar el documento

Valida tu identidad usando la cámara de tu celular y siguiendo las instrucciones

Registra tu línea

¿Dónde se hace el registro de líneas telefónicas?

Puedes acceder directamente al sitio web de tu compañía o ingresar al portal de CRT en este enlace: https://portal.crt.gob.mx/gestion-de-lineas-telefonicas-moviles .

Aquí podrás elegir tu compañía y seguir el paso a paso ya mencionado.

¡Toma en cuenta lo siguiente! Si no puedes hacer la vinculación en línea, la puedes hacer presencial, sólo acude al centro de atención al cliente de tu compañía telefónica con tu credencial INE vigente.

Hasta el momento la CRT contabilizan 63 millones de líneas vinculadas , de las cuales 40.2 millones son de prepago y 22.8 millones de pospago.

Desde que se emitió la obligatoriedad del registro, el gobierno alegó que la vinculación se haría directamente con las compañías telefónicas con el objetivo de combatir delitos por teléfono, desde extorsiones hasta fraudes y secuestros.