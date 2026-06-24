Un fuerte sismo de magnitud 7 sacudió este miércoles a Venezuela y provocó momentos de pánico entre la población, especialmente en Caracas, donde usuarios en redes sociales reportaron columnas de humo y posibles daños en edificios tras el movimiento telúrico.

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De acuerdo con los primeros reportes, el epicentro se ubicó cerca de San Felipe, en el estado Yaracuy. El temblor fue percibido con fuerza en varias regiones del país y también se sintió en otras zonas de Sudamérica y el Caribe.

BREAKING: Buildings damaged and collapsed in Venezuela after strong 7.1 magnitude earthquake pic.twitter.com/yPIeqpxyVQ — Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 24, 2026

Imágenes del sismo en Venezuela muestran escenas de pánico en Caracas

Videos e imágenes compartidos por usuarios muestran a personas evacuando edificios, así como reportes de columnas de humo en distintos puntos de Caracas tras el fuerte terremoto.

Las publicaciones en redes sociales también muestran escenas de desesperación y personas congregadas en las calles ante el temor de nuevas réplicas.

🇻🇪 | AHORA: Imagen en Caracas, Venezuela, tras terremoto de magnitud 7,1. https://t.co/cyYsAsIKBj — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 24, 2026

¿Dónde se sintió el terremoto de magnitud 7 en Venezuela?

Según los primeros informes, el movimiento telúrico se percibió en:

Caracas, Venezuela.

San Felipe, Yaracuy.

Bucaramanga, Colombia.

Las islas ABC: Aruba, Bonaire y Curazao.

La intensidad del sismo generó preocupación en varios países de la región debido a la magnitud del evento.

🔴 #URGENTE | Comienzan a llegar videos del colapso de edificios en Caracas después del terremoto en Venezuela. pic.twitter.com/oq8ALOtaKa — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 24, 2026

¿Hay alerta de tsunami tras el sismo en Venezuela?

Tras el terremoto comenzaron a circular versiones sobre una posible alerta de tsunami en el Caribe. Sin embargo, las autoridades correspondientes deberán confirmar cualquier aviso oficial y emitir recomendaciones para la población.

Reportan daños en edificios tras el fuerte sismo en Venezuela

En redes sociales comenzaron a difundirse imágenes de presuntos daños estructurales y edificios afectados en distintas zonas del país.