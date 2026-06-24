TE RECOMENDAMOS

Pato Merlín: Gobierno de México reconoce oficialmente a la familia propietaria de la marca

Pato Merlín: Gobierno de México reconoce oficialmente a la familia propietaria de la marca

Escándalo en Wendy’s: empleados son acusados de escupir en comida y servirla tras sacarla de la basura

Escándalo en Wendy’s: empleados son acusados de escupir en comida y servirla tras sacarla de la basura

Nuevo revés contra Trump: jueza bloquea de forma permanente su plan para exigir prueba de ciudadanía al votar

Nuevo revés contra Trump: jueza bloquea de forma permanente su plan para exigir prueba de ciudadanía al votar

Juez federal bloquea arrestos de migrantes en tribunales de EU y frena política de Trump

Juez federal bloquea arrestos de migrantes en tribunales de EU y frena política de Trump

Sismo de magnitud 5.6 sacude el norte de California y se siente en San Francisco

Sismo de magnitud 5.6 sacude el norte de California y se siente en San Francisco

Un fuerte sacudió este miércoles a Venezuela y provocó momentos de pánico entre la población, especialmente en Caracas, donde usuarios en redes sociales reportaron columnas de humo y posibles daños en edificios tras el movimiento telúrico.

TAMBIÉN LEE:

De acuerdo con los primeros reportes, el epicentro se ubicó cerca de San Felipe, en el estado Yaracuy. El temblor fue percibido con fuerza en varias regiones del país y también se sintió en otras zonas de Sudamérica y el Caribe.

Imágenes del sismo en Venezuela muestran escenas de pánico en Caracas

Videos e imágenes compartidos por usuarios muestran a personas evacuando edificios, así como reportes de columnas de humo en distintos puntos de Caracas tras el fuerte terremoto.

Las publicaciones en redes sociales también muestran escenas de desesperación y personas congregadas en las calles ante el temor de nuevas réplicas.

¿Dónde se sintió el terremoto de magnitud 7 en Venezuela?

Según los primeros informes, el movimiento telúrico se percibió en:

  • Caracas, Venezuela.
  • San Felipe, Yaracuy.
  • Bucaramanga, Colombia.
  • Las islas ABC: Aruba, Bonaire y Curazao.

La intensidad del sismo generó preocupación en varios países de la región debido a la magnitud del evento.

¿Hay alerta de tsunami tras el sismo en Venezuela?

Tras el terremoto comenzaron a circular versiones sobre una posible alerta de tsunami en el Caribe. Sin embargo, las autoridades correspondientes deberán confirmar cualquier aviso oficial y emitir recomendaciones para la población.

Reportan daños en edificios tras el fuerte sismo en Venezuela

En redes sociales comenzaron a difundirse imágenes de presuntos daños estructurales y edificios afectados en distintas zonas del país.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

[Publicidad]