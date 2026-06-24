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Un fuerte sismo de magnitud 7 sacudió este miércoles a Venezuela y provocó momentos de pánico entre la población, especialmente en Caracas, donde usuarios en redes sociales reportaron columnas de humo y posibles daños en edificios tras el movimiento telúrico.
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De acuerdo con los primeros reportes, el epicentro se ubicó cerca de San Felipe, en el estado Yaracuy. El temblor fue percibido con fuerza en varias regiones del país y también se sintió en otras zonas de Sudamérica y el Caribe.
Imágenes del sismo en Venezuela muestran escenas de pánico en Caracas
Videos e imágenes compartidos por usuarios muestran a personas evacuando edificios, así como reportes de columnas de humo en distintos puntos de Caracas tras el fuerte terremoto.
Las publicaciones en redes sociales también muestran escenas de desesperación y personas congregadas en las calles ante el temor de nuevas réplicas.
¿Dónde se sintió el terremoto de magnitud 7 en Venezuela?
Según los primeros informes, el movimiento telúrico se percibió en:
- Caracas, Venezuela.
- San Felipe, Yaracuy.
- Bucaramanga, Colombia.
- Las islas ABC: Aruba, Bonaire y Curazao.
La intensidad del sismo generó preocupación en varios países de la región debido a la magnitud del evento.
¿Hay alerta de tsunami tras el sismo en Venezuela?
Tras el terremoto comenzaron a circular versiones sobre una posible alerta de tsunami en el Caribe. Sin embargo, las autoridades correspondientes deberán confirmar cualquier aviso oficial y emitir recomendaciones para la población.
Reportan daños en edificios tras el fuerte sismo en Venezuela
En redes sociales comenzaron a difundirse imágenes de presuntos daños estructurales y edificios afectados en distintas zonas del país.
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