Tres empleados de un restaurante de comida rápida Wendy’s en Union, Carolina del Sur, fueron acusados de manipulación de alimentos, luego de que presuntamente escupieran en la comida de una clienta y le sirvieran el mismo pedido después de haber sido recuperado de la basura.

El caso ha generado indignación en Estados Unidos y se ha viralizado por la gravedad de los hechos.

¿Qué ocurrió en el restaurante Wendy’s?

El incidente habría ocurrido el 30 de mayo en un local ubicado en 509 North Duncan Bypass, cuando una clienta pidió comida en el autoservicio, de acuerdo con información de medios estadounidenses.

Según el reporte policial, la mujer tuvo un problema con su pedido inicial y solicitó un reembolso. Posteriormente, el personal le indicó que le prepararían la comida nuevamente.

Sin embargo, más tarde la víctima recibió una llamada desde el restaurante advirtiéndole que no consumiera el pedido.

La comida habría sido sacada de la basura

De acuerdo con la investigación, la clienta descubrió que el nuevo pedido entregado era en realidad el mismo que había devuelto previamente.

Las autoridades señalaron que los empleados habrían:

Recuperado la comida del bote de basura

Vuelto a envolver el pedido

Presuntamente manipulado los alimentos antes de entregarlos nuevamente

Empleados arrestados y cargos en su contra

Las personas detenidas fueron identificadas como:

Crystal Shadela Holley, 33 años

Trinity Lashell Rice, 19 años

Aaliyah Shuntai Sanders, 23 años

Los tres fueron acusados de adulteración de un producto alimenticio para consumo humano, un delito grave en Carolina del Sur.

Las detenciones ocurrieron entre el 16 y el 22 de junio, con fianzas de hasta 20,000 dólares.

Investigación y reacción del restaurante Wendy’s

Tras el incidente, el gerente del local confirmó que se revisaron los hechos con los empleados involucrados.

La empresa matriz de Wendy’s calificó el hecho como:

“Totalmente inaceptable”

Además, confirmó que los trabajadores fueron despedidos inmediatamente y que el restaurante está cooperando con las autoridades.