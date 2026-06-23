Si te quedaste sin trabajo y necesitas dinero de manera urgente, esta es tu oportunidad para que pidas una ayuda al gobierno y pagues tus gastos y necesidades en lo que encuentras otro empleo: las autoridades acaban de abrir el registro Apoyo al Desempleo, en el cual pueden aplicar hombres y mujeres de 18 a 64 años. ¿Te interesa? Checa cuáles son todos los requisitos para recibir 9 mil pesos.

Quedarse sin trabajo es una de las peores cosas que te puede pasar y de las situaciones más estresantes, sobre todo, porque volver a encontrar empleo no es fácil y puede tomarte mucho tiempo para volver a recibir un sueldo.

Es por eso que surge el Apoyo al Desempleo, como una forma de obtener ayuda económica en lo que consigues una nueva fuente de ingresos. Lo bueno de esta noticia es que recién acaban de abrir los registros, por lo que aún tienes tiempo para solicitarlo; el único inconveniente es que no está disponible para todos, por lo que es importante conocer los detalles de la convocatoria.

¿Quiénes pueden solicitar el Apoyo al Desempleo de 9 mil pesos?

Los mexicanos que pueden pedir y registrarte en este apoyo económico son aquellos que residan en el Estado de México.

Requisitos para registrarte en Apoyo al Desempleo para el Bienestar

Los principales requisitos son:

Ser de nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización

Tener entre 18 a 64 años

Residir en el Estado de México

Presentar condición de desempleo por causas o situaciones ajenas a su voluntad en los últimos 18 meses.

Toma en cuenta que antes de iniciar con el trámite es indispensable que te registres previamente en el Portal del Empleo. AQUÍ puedes hacerlo.

¿Qué documentos piden para el registro?

-Identificación oficial vigente

-CURP

-Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses previos a la fecha de entrega de la documentación

-Formato Único de Bienestar (FUB)

-Acreditar que el desempleo ocurrió en los últimos 18 meses, mediante alguno de los documentos siguientes: constancia laboral en la que mencione haber laborado para alguna empresa o institución; baja emitida por el instituto de seguridad social al que fue afiliada(o); documento que emita alguna autoridad competente en materia laboral, en la cual se exponga haber laborado en una empresa o institución y que actualmente se encuentra en un procedimiento legal

-Carta bajo protesta de decir verdad, mediante la cual manifieste su voluntad de incorporarse al mercado laboral formal y no ser persona beneficiaria de algún programa social federal, estatal o municipal que otorgue apoyos monetarios o en especie

-Las personas solicitantes que presenten enfermedades crónico-degenerativas, así como aquellas que cuenten con alguna discapacidad, ya sea temporal o permanente, o que se encuentren a cargo del cuidado de una persona con discapacidad, deberán acreditar dicha condición mediante documento expedido por una institución pública o privada, o bien, por un profesional del área médica debidamente certificado

-Las personas repatriadas deberán acreditar dicha condición mediante documento oficial emitido por el Instituto Nacional de Migración (INM) o, en su caso, por la Coordinación de Asuntos Internacionales del Gobierno del Estado de México. Asimismo, dichas personas quedarán exentas de presentar el requisito señalado en el inciso f.

¿Cuándo abre el registro para el Apoyo al Desempleo?

El registro comenzó el 22 de junio y podrá realizarse hasta el 5 de julio. Hay dos formas de inscribirse.

En línea: 22 de junio al 05 de julio de 2026

Presencial: los días 22, 23, 24, 25 y 26 de junio de 2026, en un horario de atención de 09:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes, en las Oficinas Regionales de Empleo.

¿Cómo solicitar el Apoyo al Desempleo?

El proceso para registrarte es el siguiente:

Llena los datos solicitados. Descarga los formatos: “Formato Único de Bienestar (FUB)”y “Carta bajo protesta de decir verdad”. Fírmalos con bolígrafo azul y prepáralos en el formato PDF. Se te solicitará cargar evidencia en PDF de los siguientes casos: ¿Padece alguna enfermedad crónico-degenerativa? ¿Padece alguna discapacidad permanente o cuida a alguna persona con discapacidad? ¿Es persona repatriada? Adjunte un documento a la vez hasta finalizar la carga de todos. Obtén tu folio de registro.

¿Cuánto dinero entrega el programa?

El monto del apoyo es de 3 mil pesos, el cual podrá ser entregado en una y hasta en tres ocasiones (9 mil pesos), de manera mensual.

¿Qué es el Apoyo al Desempleo?

El programa está dirigido a personas que perdieron su empleo formal y que necesitan apoyo económico temporal mientras buscan reincorporarse al mercado laboral.