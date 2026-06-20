Hay buenas noticias para los adultos mayores en México: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) están a punto de que se les deposite la pensión de julio, pero se dio a conocer, que algunos de los jubilados podrían cobrar un pago doble. ¿Quiénes son los afortunados y de cuánto será el monto? Te contamos todos los detalles para que prepares tu visita al banco.

Miles de pensionados en México esperan con atención el depósito correspondiente a julio de 2026, especialmente después de que surgieran dudas sobre quiénes podrían recibir un pago doble de la Pensión IMSS o ISSSTE durante este periodo.

Comenzó a circular la noticia de que ciertos adultos mayores serían beneficiados con más dinero, por lo que cientos de pensionados quieren saber si forman parte de la lista de los seleccionados.

¿Habrá pago doble para pensionados en julio de 2026?

Sí, pero no en todos los casos y situaciones. En términos generales, los pensionados del IMSS y del ISSSTE reciben su depósito mensual habitual; sin embargo, existen casos específicos en los que algunos beneficiarios pueden percibir montos superiores.

¿Qué pensionados cobrarán pago DOBLE en julio?

Los pensionados del IMSS e ISSSTE que podrían recibir pago doble son aquellos que cobran la prestación correspondiente y además, el dinero de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores.

¿De cuánto sería el depósito?

El monto varía de acuerdo conn

La pensión que recibe cada beneficiario

El régimen bajo el que está pensionado

Posibles pagos adicionales autorizados

Prestaciones complementarias aplicables.

Lo que sí, es que si también son beneficiarios de la Pensión Bienestar, ésta entregará en julio un monto de $6,400 pesos.

¿Cuándo depositan la Pensión IMSS en julio de 2026?

Tradicionalmente, el IMSS realiza el depósito correspondiente al inicio del mes, es decir, que a partir del 1 de julio los jubilados podrán disponer de su dinero.

¿Cuándo depositan la Pensión ISSSTE en julio de 2026?

El ISSSTE suele adelantar algunos depósitos respecto al inicio del mes. En esta ocasión depositarán el pago de julio el lunes 29 de junio.

¿Cómo consultar el depósito de la pensión?

Los pensionados pueden verificar su pago mediante:

-Aplicaciones bancarias

-Cajeros automáticos

-Sucursales bancarias.