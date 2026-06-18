A pocos días de que concluya el plazo para registrar las líneas telefónicas móviles con la CURP, millones de usuarios en México continúan preguntándose si habrá una extensión para realizar el trámite. La presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre este tema y aclaró si se extenderá la fecha o si el límite continuará siendo el 30 de junio como se encuentra establecido.

¿Qué es el registro del celular con CURP? Se trata de un mecanismo mediante el cual los usuarios deben asociar su línea telefónica móvil con su Clave Única de Registro de Población (CURP) y otros datos personales. La medida busca fortalecer la identificación de los titulares de las líneas, así como reducir delitos como extorsiones, fraudes y suplantación de identidad.

¿Habrá prórroga para registrar el celular con CURP?

En conferencia de prensa la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que la próxima semana se informará si se amplía el periodo para el registro de líneas de celular; precisó que José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, dará detalles sobre el trámite.

“El jueves que entra vamos a presentar sobre las líneas telefónicas. Para que todos puedan saber el plazo era en junio y Pepe, él mismo lo va a presentar la próxima semana. Vamos a esperar esta semana cómo avanza el registro, más de la mitad están registradas. Entonces vamos a esperar esta semana para poder informar", comentó.

Asimismo, la mandataria informó que hasta este momento sólo se han registrado más de la mitad de las líneas telefónicas que hay en México y enfatizó que el gobierno no busca espiar a la población a través de sus teléfonos.

“Es muy importante para que la gente lo sepa, porque hay mucha campaña también de quién no está de acuerdo con nosotros, de que el objetivo es espiar a las personas es absoluta y totalmente falso. Es muy importante para fortalecer la seguridad que los teléfonos estén asociados a una persona, el chip. Eso ayuda mucho a la extorsión telefónica y otros delitos que se dan a través de los teléfonos”, manifestó.

Por último, reiteró que las compañías telefónicas son las encargadas de guardar los datos personales y no el gobierno federal.

¿Qué pasa si no registro mi celular antes del 30 de junio?

Las autoridades precisaron que quienes no hagan el registro de su celular sufrirán la suspensión del servicio, por lo que únicamente podrán hacer llamadas de emergencia y de atención ciudadana 074, 079, 088, 089 y 911.

¿Cómo registrar el celular?

El procedimiento puede variar según la compañía telefónica, pero generalmente se solicita: