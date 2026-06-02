En menos de un mes vence el plazo para registrar la línea del celular y aún hay miles de personas que no han hecho el trámite y que todavía dudan de hacerlo, porque tienen varias inquietudes en cuanto a compartir su información personal. ¿Cuáles serían las consecuencias de no registrar tu línea? ¿Te pueden quitar el número? Te compartimos lo que ha dicho cada compañía de telefonía móvil.

Desde el pasado mes de enero las autoridades federales anunciaron que la población debía realizar un nuevo trámite obligatorio relacionado con el uso de su teléfono celular: se trata del registro de la línea, el cual consiste en vincular el número con la Clave Única de Registro de Población (CURP).

A pesar de que el registro está abierto desde inicios de año, se ha reportado que una buena parte de la población no ha vinculado su teléfono con su CURP y esto se debe a la “desconfianza” que genera el trámite, a pesar de que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) señaló el objetivo del proceso es "contribuir a eliminar el anonimato en líneas telefónicas que permite a los delincuentes cometer extorsión, fraude o suplantación de identidad, así como brindar a las autoridades investigadoras que lo requieran, elementos para la investigación de un delito asociado a una línea telefónica".

¿Te pueden quitar tu número de celular?

No, no te pueden quitar tu número de celular. Las personas que no realicen su registro enfrentarán otras consecuencias.

¿Qué pasa si no registras tu línea celular?

Las consecuencias son:

Suspensión temporal del servicio

Bloqueo de llamadas salientes

Imposibilidad de recibir mensajes SMS.

Telcel, AT&T y Movistar precisaron que quienes no realicen el registro sufrirán la suspensión del servicio a partir del 1 de julio de 2026; recuerda que tienes hasta el 30 de junio para hacer el trámite.

¿Perderás WhatsApp si cancelan tu línea?

No, pero podrían surgir problemas importantes, tales como: no podrías recibir códigos de verificación y te sería difícil recuperar la cuenta si cambias de celular

¿Qué documentos solicitan para registrar el número?

Dependiendo de la empresa, podrían pedir:

Identificación oficial

CURP

Datos personales básicos.

¿Cómo saber si mi línea está registrada?

Puedes consultarlo directamente con tu compañía telefónica.