Faltan solamente unos días para que cierre el registro de números y líneas telefónicas, por lo que aquellos que no hagan el trámite no podrán realizar llamadas ni enviar mensajes. Si eres cliente Telcel, checa cómo hacer el registro antes del 1 de julio de 2026, cuáles son los pasos a seguir y la información que debes compartir. ¡Toma nota!

Miles de usuarios de telefonía móvil buscan información sobre cómo registrar su número Telcel antes que venza el plazo el próximo 30 de junio. La empresa ya anunció que el trámite es obligatorio y que se suspenderá el servicio de los clientes que no lo hagan (el cual se restablecerá una vez que cumplan con el requisito).

Si eres cliente Telcel y quieres asegurarte de que tu celular quede registrado, aquí te explicamos qué debes hacer, qué documentos te solicitarán y cuáles son las recomendaciones para mantener activa tu línea.

¿Cómo registrar tu línea Telcel?

Los pasos son los siguientes:

-Ingresa al portal de registro de Telcel: registro.telcel.com/vinculatulinea/

-Presiona “Registrarme”

-Ingresa tu número

-Escribe el código que recibiste en tu celular

-Posteriormente, selecciona tu identificación, acepta el aviso y presiona “Continuar”

-Toma una foto de tu credencial por ambos lados (pon la cámara frente a tu rostro y haz los movimientos solicitados)

-Confirma tus datos y presiona “Continuar”.

Listo, ya tienes tu línea vinculada y registrada.

¿Qué documentos podrían solicitar?

Podrían requerirse:

Credencial para votar (INE).

Pasaporte vigente.

CURP.

Número telefónico activo.

Es importante presentar documentos vigentes y legibles.

¿Qué pasa si no registro mi línea Telcel?

Las consecuencias son la suspensión de tu servicio; únicamente podrás llamar a teléfonos de emergencia y de atención ciudadana 074, 079, 088, 089 y 911, así como al *111 para Planes de renta y *264 para líneas Amigo.

¿Cómo saber si tu línea Telcel ya está registrada?

Para saber si tu línea telefónica está registrada y vinculada a tus datos oficiales, ingresa al portal oficial de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones(CRT); entra al registro, da clic en la sección de “Consulta”; selecciona tu compañía telefónica (Telcel); el sistema te redirigirá a la plataforma oficial de tu operador donde deberás ingresar tu CURP y número para validar si hay líneas asociadas a tu nombre.