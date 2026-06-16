Millones de beneficiarios de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores están a la espera del próximo depósito correspondiente al bimestre julio-agosto 2026, por lo que una de las dudas más frecuentes es cuándo depositarán y a quiénes primero. Aquí te compartimos el calendario tentativo con las fechas para que las anotes y no se te pasen.

Aunque la Secretaría de Bienestar aún no publica el calendario oficial, ya existe un calendario tentativo basado en los esquemas de pago utilizados durante los últimos bimestres, lo que permite conocer un aproximado de las fechas en las que podrían recibir su apoyo económico los personas de la tercera edad.

Mientras las autoridades lanzan el calendario oficial, todo parece indicar que los depósitos del bimestre julio-agosto comenzarán durante los primeros días de julio y se distribuirán de manera escalonada por orden alfabético. Por ello, los beneficiarios deben mantenerse atentos a los anuncios oficiales para conocer la fecha exacta en la que recibirán su apoyo económico.

¿Cuándo depositan la Pensión Bienestar julio 2026?

De acuerdo con el esquema que ha utilizado la Secretaría de Bienestar en los últimos meses, los pagos podrían iniciar a partir del miércoles 1 de julio de 2026. Como ocurre habitualmente, los depósitos se realizarían de manera escalonada conforme a la primera letra del apellido paterno, con el objetivo de evitar aglomeraciones en sucursales y cajeros del Banco del Bienestar.

Calendario tentativo de pagos de la Pensión Bienestar julio 2026

El calendario podría quedar de la siguiente manera:

1 de julio: A

2 de julio: B

3 y 6 de julio: C

7 de julio: D, E y F

8 y 9 de julio: G

10 de julio: H, I, J y K

13 de julio: L

14 y 15 de julio: M

16 de julio: N, Ñ y O

17 de julio: P y Q

20 y 21 de julio: R

22 de julio: S

23 de julio: T, U y V

24 de julio: W, X, Y y Z.

Es importante señalar que estas fechas son tentativas y deberán confirmarse cuando la Secretaría de Bienestar publique el calendario oficial.

¿Cuánto recibirán los adultos mayores en julio de 2026?

Los beneficiarios de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores recibirán un apoyo de 6,400 pesos.

¿Quiénes recibirán pago en julio de 2026?

Durante los pagos de julio también se espera que reciban depósitos los beneficiarios de:

-Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

-Pensión para Personas con Discapacidad.

-Programa Mujeres Bienestar.

-Apoyo para Madres Trabajadoras.

¿Cómo saber si ya depositaron la Pensión Bienestar?

Los beneficiarios pueden verificar si ya recibieron su pago mediante:

La aplicación oficial del Banco del Bienestar. Consulta de saldo en cajeros automáticos. Ventanillas bancarias.

¿Cuándo anunciarán el calendario oficial ?

Se espera que el calendario oficial de julio-agosto 2026 sea dado a conocer a finales de junio o durante los primeros días de julio.