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La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), emitió un pronóstico de corto plazo para la Ciudad de México y el Estado de México en el que advierte sobre lluvias fuertes, descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora durante la tarde de este 16 de junio de 2026.

Además, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla para varias alcaldías de la capital debido a las condiciones meteorológicas que podrían provocar encharcamientos, inundaciones y caída de árboles.

Lluvias fuertes en CDMX y Edomex: zonas afectadas este 16 de junio

De acuerdo con el pronóstico de Conagua y el SMN, entre las 12:00 y las 15:00 horas se esperan chubascos y lluvias puntuales fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

En el Estado de México, las regiones con mayor probabilidad de precipitaciones son:

  • Toluca
  • Valle de Bravo
  • Lerma
  • Ixtapan de la Sal
  • Tejupilco
  • Cuautitlán Izcalli
  • Naucalpan
  • Tlalnepantla
  • Tultitlán
  • Zumpango
  • Ecatepec
  • Texcoco
  • Nezahualcóyotl
  • Chimalhuacán
  • Amecameca

Alcaldías de CDMX en alerta por lluvias y granizo

La SGIRPC informó que se activó la alerta amarilla en las siguientes alcaldías:

  • Álvaro Obregón
  • Coyoacán
  • Cuajimalpa
  • Gustavo A. Madero
  • Iztapalapa
  • Magdalena Contreras
  • Miguel Hidalgo
  • Milpa Alta
  • Tláhuac
  • Tlalpan
  • Xochimilco

Las autoridades prevén lluvias acumuladas de entre 15 y 29 milímetros, así como posible caída de granizo durante la tarde y noche.

Riesgo de inundaciones, encharcamientos y caída de árboles

Las autoridades capitalinas señalaron que las lluvias podrían generar:

  • Encharcamientos en calles y avenidas.
  • Corrientes de agua en vialidades.
  • Incremento en niveles de ríos y arroyos.
  • Inundaciones en zonas bajas.
  • Deslaves en áreas de riesgo.
  • Caída de ramas, árboles, lonas y anuncios publicitarios.

Asimismo, se esperan rachas de viento de entre 40 y 50 kilómetros por hora en zonas de tormenta, lo que podría incrementar los riesgos para peatones y automovilistas.

Recomendaciones por las lluvias en CDMX

Protección Civil recomienda a la población:

  • Retirar basura de coladeras interiores y exteriores.
  • Mantener puertas y ventanas cerradas.
  • Evitar cruzar calles con corrientes de agua.
  • Utilizar paraguas o impermeable al salir de casa.
  • Extremar precauciones al conducir.
  • Reportar emergencias al 911 o al 55-5683-2222.

¿Hasta qué hora durará la alerta por lluvias?

La alerta emitida por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil permanecerá vigente de las 12:20 a las 22:00 horas de este 16 de junio de 2026.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales de Conagua, el Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil, ya que las condiciones atmosféricas podrían cambiar rápidamente durante el transcurso de la tarde.

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