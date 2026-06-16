La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), emitió un pronóstico de corto plazo para la Ciudad de México y el Estado de México en el que advierte sobre lluvias fuertes, descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora durante la tarde de este 16 de junio de 2026.

Además, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla para varias alcaldías de la capital debido a las condiciones meteorológicas que podrían provocar encharcamientos, inundaciones y caída de árboles.

Lluvias fuertes en CDMX y Edomex: zonas afectadas este 16 de junio

De acuerdo con el pronóstico de Conagua y el SMN, entre las 12:00 y las 15:00 horas se esperan chubascos y lluvias puntuales fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

En el Estado de México, las regiones con mayor probabilidad de precipitaciones son:

Toluca

Valle de Bravo

Lerma

Ixtapan de la Sal

Tejupilco

Cuautitlán Izcalli

Naucalpan

Tlalnepantla

Tultitlán

Zumpango

Ecatepec

Texcoco

Nezahualcóyotl

Chimalhuacán

Amecameca

Alcaldías de CDMX en alerta por lluvias y granizo

La SGIRPC informó que se activó la alerta amarilla en las siguientes alcaldías:

Álvaro Obregón

Coyoacán

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

Las autoridades prevén lluvias acumuladas de entre 15 y 29 milímetros, así como posible caída de granizo durante la tarde y noche.

Riesgo de inundaciones, encharcamientos y caída de árboles

Las autoridades capitalinas señalaron que las lluvias podrían generar:

Encharcamientos en calles y avenidas.

Corrientes de agua en vialidades.

Incremento en niveles de ríos y arroyos.

Inundaciones en zonas bajas.

Deslaves en áreas de riesgo.

Caída de ramas, árboles, lonas y anuncios publicitarios.

Asimismo, se esperan rachas de viento de entre 40 y 50 kilómetros por hora en zonas de tormenta, lo que podría incrementar los riesgos para peatones y automovilistas.

Recomendaciones por las lluvias en CDMX

Protección Civil recomienda a la población:

Retirar basura de coladeras interiores y exteriores.

Mantener puertas y ventanas cerradas.

Evitar cruzar calles con corrientes de agua.

Utilizar paraguas o impermeable al salir de casa.

Extremar precauciones al conducir.

Reportar emergencias al 911 o al 55-5683-2222.

¿Hasta qué hora durará la alerta por lluvias?

La alerta emitida por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil permanecerá vigente de las 12:20 a las 22:00 horas de este 16 de junio de 2026.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales de Conagua, el Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil, ya que las condiciones atmosféricas podrían cambiar rápidamente durante el transcurso de la tarde.