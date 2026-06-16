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La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), emitió un pronóstico de corto plazo para la Ciudad de México y el Estado de México en el que advierte sobre lluvias fuertes, descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora durante la tarde de este 16 de junio de 2026.
Además, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla para varias alcaldías de la capital debido a las condiciones meteorológicas que podrían provocar encharcamientos, inundaciones y caída de árboles.
Lluvias fuertes en CDMX y Edomex: zonas afectadas este 16 de junio
De acuerdo con el pronóstico de Conagua y el SMN, entre las 12:00 y las 15:00 horas se esperan chubascos y lluvias puntuales fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.
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En el Estado de México, las regiones con mayor probabilidad de precipitaciones son:
- Toluca
- Valle de Bravo
- Lerma
- Ixtapan de la Sal
- Tejupilco
- Cuautitlán Izcalli
- Naucalpan
- Tlalnepantla
- Tultitlán
- Zumpango
- Ecatepec
- Texcoco
- Nezahualcóyotl
- Chimalhuacán
- Amecameca
Alcaldías de CDMX en alerta por lluvias y granizo
La SGIRPC informó que se activó la alerta amarilla en las siguientes alcaldías:
- Álvaro Obregón
- Coyoacán
- Cuajimalpa
- Gustavo A. Madero
- Iztapalapa
- Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Xochimilco
Las autoridades prevén lluvias acumuladas de entre 15 y 29 milímetros, así como posible caída de granizo durante la tarde y noche.
Riesgo de inundaciones, encharcamientos y caída de árboles
Las autoridades capitalinas señalaron que las lluvias podrían generar:
- Encharcamientos en calles y avenidas.
- Corrientes de agua en vialidades.
- Incremento en niveles de ríos y arroyos.
- Inundaciones en zonas bajas.
- Deslaves en áreas de riesgo.
- Caída de ramas, árboles, lonas y anuncios publicitarios.
Asimismo, se esperan rachas de viento de entre 40 y 50 kilómetros por hora en zonas de tormenta, lo que podría incrementar los riesgos para peatones y automovilistas.
Recomendaciones por las lluvias en CDMX
Protección Civil recomienda a la población:
- Retirar basura de coladeras interiores y exteriores.
- Mantener puertas y ventanas cerradas.
- Evitar cruzar calles con corrientes de agua.
- Utilizar paraguas o impermeable al salir de casa.
- Extremar precauciones al conducir.
- Reportar emergencias al 911 o al 55-5683-2222.
¿Hasta qué hora durará la alerta por lluvias?
La alerta emitida por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil permanecerá vigente de las 12:20 a las 22:00 horas de este 16 de junio de 2026.
Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales de Conagua, el Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil, ya que las condiciones atmosféricas podrían cambiar rápidamente durante el transcurso de la tarde.
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