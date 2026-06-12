El fenómeno climático El Niño ha sido declarado oficialmente en el océano Pacífico ecuatorial, una noticia que ha llamado la atención de especialistas, autoridades y ciudadanos debido a los posibles efectos que podría generar en distintas regiones del planeta, incluido México.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), existe un 63% de probabilidad de que este episodio del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) alcance una intensidad muy fuerte durante el invierno 2026-2027, lo que ha despertado interrogantes sobre sus posibles consecuencias para el clima en territorio mexicano.

Se ha declarado oficialmente el inicio de un episodio El Niño Oscilación del Sur #ENOS, en el #Pacífico ecuatorial. Existe un 63 % de probabilidad de que alcance una intensidad muy fuerte en el invierno 2026-2027. pic.twitter.com/FX8bu5bn5n — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 12, 2026

¿Qué es El Niño y por qué preocupa a los meteorólogos?

El Niño es una fase del fenómeno conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), caracterizada por un calentamiento anormal de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial.

Este aumento en la temperatura del mar modifica los patrones atmosféricos y altera la distribución de lluvias, temperaturas y tormentas en diversas partes del mundo.

Cuando El Niño alcanza una intensidad fuerte o muy fuerte, sus efectos pueden sentirse durante varios meses e incluso modificar temporadas completas de lluvia y huracanes.

¿Será peligroso para México?

Por ahora, los expertos aclaran que la declaración oficial de El Niño no significa que exista una emergencia inmediata para México. Sin embargo, sí representa una señal de vigilancia debido a los cambios climáticos que podría provocar.

Entre los posibles efectos destacan:

Alteraciones en la temporada de lluvias.

Incremento de temperaturas en algunas regiones.

Sequías en ciertas zonas del país.

Lluvias más intensas en otras regiones.

Modificaciones en la actividad de ciclones y huracanes.

Los impactos específicos dependerán de la intensidad final que alcance el fenómeno y de cómo evolucione durante los próximos meses.

¿Cómo podría afectar las lluvias en México?

Históricamente, los eventos de El Niño han provocado comportamientos distintos según la región.

Algunas zonas del norte y noroeste del país pueden recibir más precipitaciones de lo habitual, mientras que otras regiones experimentan déficit de lluvia o periodos más prolongados de sequía.

Por esta razón, agricultores, autoridades hidráulicas y organismos de Protección Civil siguen de cerca la evolución del fenómeno.

¿Qué pasará con los huracanes?

Uno de los aspectos que más interés genera es el posible impacto en las temporadas de ciclones tropicales.

Los eventos de El Niño suelen influir en la formación de huracanes tanto en el océano Atlántico como en el Pacífico, aunque los efectos pueden variar cada año.

Los especialistas señalan que aún es pronto para determinar con precisión cómo afectará a las próximas temporadas, pero el fenómeno será un factor importante en los pronósticos meteorológicos.

¿Por qué existe un 63% de probabilidad de que sea muy fuerte?

Los centros internacionales de monitoreo climático utilizan modelos oceánicos y atmosféricos para proyectar la evolución del fenómeno.

Actualmente, dichos modelos indican una probabilidad del 63% de que El Niño alcance una intensidad muy fuerte durante el invierno de 2026-2027, aunque los pronósticos continuarán actualizándose conforme se obtengan nuevos datos.