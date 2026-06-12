El Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó y lo hizo con una fiesta en el Estadio Azteca, donde la Selección Mexicana arrancó con el pie derecho tras vencer 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural. Con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, el Tricolor sumó sus primeros tres puntos y se coloca como líder momentáneo de su sector.

Grupo de México en el Mundial 2026

Por ser local, México pertenece al Grupo A. Las selecciones que lo conforman son:

México

Sudáfrica

República de Corea.

República Checa.

Este grupo forma parte de la fase inicial del torneo, donde cada selección disputa tres partidos y busca avanzar a la ronda eliminatoria.

Resultado del debut de México

México 2-0 Sudáfrica.

Fecha: jueves 11 de junio de 2026.

Sede: Estadio Ciudad de México.

Goles: Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

La Selección Mexicana dominó el arranque del encuentro con el gol de Quiñones, pero antes de terminar el primer tiempo, bajaron las revoluciones.

Calendario de México en el Grupo A

Con base en el calendario oficial de la FIFA y la Federación Mexicana de Futbol, estos son los próximos partidos de la Selección Mexicana en fase de grupos:

Jornada 2

México vs Corea del Sur.

Fecha: jueves 18 de junio de 2026.

Hora: 19:00 horas.

Sede: Estadio Guadalajara.

Jornada 3

México vs Chequia.

Fecha: miércoles 24 de junio de 2026.

Hora: 19:00 horas.

Sede: Estadio Azteca.

¿Cómo va México en su grupo?

Tras la primera jornada, México suma:

3 puntos.

+2 diferencia de goles.

Lo que lo coloca en la primera posición del Grupo A tras su triunfo inaugural. Los dos primeros lugares clasificarán directamente a la siguiente ronda, además de la posibilidad de avanzar como uno de los mejores terceros.

México comenzó con éxito su participación en el Mundial 2026 y ahora deberá confirmar su buen momento ante Corea del Sur y posteriormente frente a Chequia. El sueño mundialista apenas inicia, pero el Tricolor ya dio el primer paso frente a su gente.