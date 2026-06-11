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El delantero autor del primer gol en la edición 23 de Mundial que despejó el camino de la selección de México a la victoria por 2-0 sobre Sudáfrica, celebró este jueves su logro personal y él éxito colectivo, pero garantizó que el Tri quiere más.

"Estamos felices. Hace unos días la gente nos manifestaba su apoyo y hoy hemos retribuido en parte esa confianza, pero queremos más", declaró el delantero nacido hace 29 años en el sur de Colombia y quien en octubre de 2023 obtuvo la nacionalidad mexicana.

El máximo artillero de la Liga saudí con el Al Qadisiyah (33 goles) marcó el en el minuto 9 del partido inaugural en el estadio Azteca.

El remate del versátil jugador se filtró entre las piernas del guardameta Ronwen Williams.

El exjugador del Tigres mexicano afirmó que la plantilla de Javier Aguirre debe centrarse en los próximos días en trabajar más "la presión".

"Tenemos que presionar más al rival. Es un fundamento que vamos a trabajar más para evitar libertades", declaró al término del primer partido del Grupo A que competan las selecciones de Corea del Sur y Chequia.

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