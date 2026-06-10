El Mundial 2026 no solo reunirá a las mayores estrellas del futbol internacional, también pondrá bajo los reflectores a jugadores que han conquistado a millones de aficionados y aficionadas por su carisma, estilo y presencia dentro y fuera de la cancha. En esta edición, dos figuras de la Selección Mexicana lideran la lista de los futbolistas más guapos del torneo. ¿Tienes idea de quiénes podrían ser? Conoce el ranking de los 10 jugadores más atractivos de la Copa Mundial de la FIFA. ¡Checa si está tu favorito!

Con millones de seguidores en redes sociales y una enorme popularidad entre los aficionados y aficionadas, estos son jugadores que han destacado en el balompié, pero también se han robado el corazón de muchos de sus fanáticos por su porte y galanura.

Recientemente, la revista Caras lanzó una lista con los jugadores que se robarán todas las miradas durante la Copa del Mundo 2026 y aquí te compartimos algunas de las estrellas que forman parte de este top 10:

1. Cristiano Ronaldo (Portugal)

A sus 41 años, el portugués sigue siendo uno de los deportistas más admirados y reconocidos del planeta. Su disciplina física continúa sorprendiendo a todo el mundo.

2. Santiago Giménez (México)

El delantero del AC Milan llega a su primer Mundial como una de las principales figuras del Tri. Su sonrisa, estilo relajado y carisma lo han convertido en uno de los futbolistas mexicanos más populares de la actualidad. Además, es uno de los jugadores más seguidos en redes sociales.

3. Rodrigo De Paul (Argentina)

El campeón del mundo continúa siendo uno de los jugadores más seguidos gracias a su estilo y personalidad.

4. Israel Reyes (México)

El futbolista mexicano de 26 años, originario de Jalisco, forma parte de los jugadores del Mundial que se robarán todas las miradas y suspiros de las aficionadas.

5. Declan Rice (Inglaterra)

La estrella inglesa combina talento, elegancia y una enorme popularidad mundial. Actualmente es uno de los futbolistas más admirados del planeta.

6. Francisco Trincão (Portugal)

El atacante portugués ha llamado la atención por su apariencia y por su crecimiento futbolístico en Europa. Será uno de los rostros más seguidos durante el torneo.

7. Micky van de Ven (Países Bajos)

Su imponente físico, estatura y presencia defensiva lo han colocado entre los jugadores más atractivos de la Copa del Mundo 2026.

8. Lucas Bergvall (Suecia)

El joven mediocampista sueco destaca por su estilo, imagen natural y enorme proyección internacional.

9. Alisson Becker (Brasil)

El portero de Brasil, nacido en 1992, es considerado uno de los guardametas más influyentes y talentosos del mundo gracias a sus reflejos y talento bajo el marco.

10. Ferran Torres

Otro de los futbolistas más atractivos que será seguido por cientos de aficionadas en el mundial; el jugador español es delantero y destaca por su versatilidad en el frente de ataque, su capacidad de desmarque y su mentalidad competitiva.