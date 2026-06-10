Gilberto Mora se ha convertido en uno de los nombres más buscados del futbol mexicano en las últimas horas; con apenas 17 años, el centrocampista es considerado como el futbolista más joven que disputará el Mundial 2026, por lo que millones de personas seguirán su paso en este evento deportivo y, claro, miles de aficionados mexicanos están esperanzados de que Mora se convierta en la máxima figura de la Selección Nacional, aquel que los ayude a alcanzar los tan ansiados cuartos de final. ¿Quién es Gilberto Mora, cuántos años tiene, de dónde es originario y cuánto gana? Conoce todos estos detalles del futbolista del momento.

La Selección Mexicana se reporta lista para su debut en el Mundial 2026 contra Sudáfrica y para encarar a sus siguientes rivales en la fase de grupos. Sin duda, el Tricolor luce fuerte debido a la presencia de varios jugadores, sin embargo, si hay uno que destaca por su destreza, habilidad y capacidad ese es Gilberto Mora.

¿Quién es Gilberto Mora?

Gilberto Mora es un futbolista mexicano considerado una de las mayores joyas del futbol nacional. Destaca por su visión de juego, capacidad para generar oportunidades de gol, técnica individual y personalidad dentro del campo pese a su corta edad.

Su rápido crecimiento en el futbol profesional lo llevó a ser convocado con la Selección Mexicana a los 16 años.

¿Cuántos años tiene Gilberto Mora?

Actualmente, Mora tiene 17 años; en octubre de este año cumple 18.

¿De dónde es Gilberto Mora?

Gilberto Mora nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 14 de octubre de 2008.

¿Quién es el papá de Gilberto Mora?

El papá del joven futbolista Gilberto Mora es Gilberto Mora Olayo, un exfutbolista mexicano, quien nació en 1971 y jugó como mediocampista. Comenzó su carrera profesional en el Toluca, pero es muy recordado por jugar en Jaguares de Chiapas entre 2002 y 2008.

¿En qué equipo juega Gilberto Mora?

Gilberto Mora juega en Club Tijuana, de la Liga MX, donde comenzó a llamar la atención por sus actuaciones.

¿Cuánto gana Gilberto Mora?

El salario exacto no ha sido revelado oficialmente por su club ni por el jugador. En 2025, el medio BolaVip reportó que el joven estaría ganando 200 mil pesos mensuales, de acuerdo con datos del portal Vox Informa.

¿Gilberto Mora jugará en Europa?

Diversos analistas consideran que el joven mexicano reúne las condiciones para jugar en ligas europeas gracias a su técnica individual y proyección de crecimiento.