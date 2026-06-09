El Gobierno del Estado de México anunció la suspensión de clases para el jueves 11 de junio de 2026 en todas las escuelas públicas y privadas de la entidad, como parte de las medidas especiales de movilidad implementadas por la inauguración del Mundial 2026 en la Zona Metropolitana del Valle de México.

La medida fue dada a conocer por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI).

¿Habrá clases el 11 de junio en el Estado de México?

No. Las autoridades estatales informaron que las actividades académicas quedarán suspendidas durante toda la jornada del jueves 11 de junio.

La suspensión aplicará para instituciones de:

Educación Básica

Educación Media Superior

Educación Superior

Además, la disposición incluye tanto a escuelas públicas como privadas ubicadas en territorio mexiquense.

¿Por qué suspendieron las clases en Edomex?

De acuerdo con el gobierno estatal, la decisión responde a las acciones de movilidad previstas por la inauguración de la máxima justa internacional de futbol, evento que generará una importante afluencia de personas en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Las autoridades buscan facilitar los traslados de estudiantes, docentes, madres y padres de familia, además de contribuir al adecuado desarrollo de las actividades relacionadas con el inicio del torneo.

¿Habrá clases el viernes 12 de junio?

La SECTI aclaró que la suspensión será únicamente por un día.

Por ello, las actividades escolares se reanudarán de manera habitual el viernes 12 de junio de 2026, respetando los horarios y calendarios establecidos por cada institución educativa.