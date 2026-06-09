Los aficionados que asistan a los partidos del Mundial 2026 en la Ciudad de México contarán con una nueva alternativa de transporte para llegar al Estadio Ciudad de México. El Gobierno capitalino presentó el servicio especial Ride, una opción que busca facilitar la movilidad de miles de personas durante los encuentros mundialistas.

La iniciativa forma parte de "La Pizarra Mundialista", estrategia impulsada para mejorar los traslados hacia las sedes deportivas y reducir complicaciones en los accesos durante el torneo.

Servicio Ride al Estadio Ciudad de México: ruta, horarios y costo

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el servicio especial Ride operará desde la estación Bellas Artes, ubicada en Avenida Juárez y Eje Central.

La ruta tendrá como punto de salida Bellas Artes y llegará a Santa Úrsula / Santo Tomás, zona donde se localiza el Estadio Ciudad de México.

Entre las principales características del servicio destacan:

Salida: Bellas Artes.

Destino: Santa Úrsula / Santo Tomás.

Frecuencia : cada 15 minutos.

Horario de operación: desde las 07:00 horas.

Costo del servicio ida y vuelta: 350 pesos.

Las autoridades señalaron que los usuarios podrán consultar la programación completa, horarios específicos y accesos mediante el código QR habilitado para este servicio.

¿Cómo llegar al Estadio Ciudad de México durante el Mundial 2026?

El servicio Ride busca convertirse en una alternativa para quienes deseen evitar congestionamientos vehiculares y problemas de estacionamiento en los alrededores del estadio.

La propuesta consiste en que los aficionados lleguen a un punto de partida cercano a su ubicación y posteriormente utilicen el Trolebús especial para completar el trayecto hacia la sede mundialista.

Este esquema forma parte de los preparativos de movilidad que la Ciudad de México implementará durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, evento que compartirá organización con Estados Unidos y Canadá.

Mundial 2026 en Ciudad de México: preparan plan especial de movilidad

La capital del país espera recibir a miles de aficionados nacionales e internacionales durante la justa mundialista, por lo que el Gobierno de la Ciudad de México ha comenzado a presentar distintas medidas enfocadas en transporte, accesibilidad y movilidad urbana.

El programa "La Pizarra Mundialista" contempla diversas acciones para facilitar el acceso a los eventos deportivos y mejorar la experiencia de quienes visiten la ciudad durante el Mundial 2026.

Por ahora, el servicio especial Ride desde Bellas Artes se perfila como una de las opciones más importantes para quienes planean asistir al Estadio Ciudad de México y buscan una forma rápida y organizada de llegar a los partidos.