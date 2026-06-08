La Asociación Nacional Transportista (ANTAC) confirmó que no participará en las movilizaciones convocadas por otras organizaciones para el próximo 11 de junio en la Ciudad de México, fecha en la que se celebrará la inauguración del Mundial 2026.

David Estévez Gamboa, presidente de ANTAC, señaló que aunque el gremio continuará con sus demandas y protestas, no expondrá a sus integrantes en una jornada que contará con un importante despliegue de seguridad por parte de las autoridades.

"El 11 de junio nosotros vamos a seguir en pie de lucha, pero no somos suicidas. Tenemos entendido que habrá muchos grupos policiacos desplegados y no pondremos en riesgo la integridad de nuestros compañeros, quienes ya se arriesgan bastante en las carreteras", afirmó.

ANTAC mantendrá sus protestas pese a la inauguración del Mundial 2026

El dirigente transportista explicó que la organización seguirá visibilizando los problemas que enfrenta el sector, especialmente los relacionados con la seguridad en carreteras y las condiciones que afectan a miles de operadores en el país.

"Sí quiero dejar claro que nos haremos presentes ese día. Mientras se celebra un evento deportivo con negocios millonarios para muchos, nosotros seguiremos alzando la voz sobre lo que sucede en México y en las carreteras", declaró.

Las declaraciones se producen en medio de versiones sobre posibles movilizaciones y bloqueos en la capital del país coincidiendo con el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Transportistas llaman a agricultores a sumarse al movimiento

Estévez Gamboa aseguró que cualquier convocatoria realizada por ANTAC será organizada y planeada para evitar riesgos innecesarios para los participantes.

"Cuando convocamos a nuestros compañeros para una movilización lo hacemos de forma planeada. Aunque existen algunos acuerdos con las autoridades, seguimos en pie de lucha", señaló.

Asimismo, reiteró el llamado a productores del campo para integrarse a las demandas del sector transportista.

"Nuestra convocatoria sigue abierta para que se sumen los agricultores. Seguiremos buscando defender el producto alimenticio, y ese producto lo da el campo", concluyó.

¿Habrá bloqueos de transportistas el 11 de junio en la CDMX?

De acuerdo con ANTAC, la organización no participará en las movilizaciones previstas para el día de la inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México. Sin embargo, el gremio dejó claro que continuará impulsando acciones para exigir mejores condiciones de seguridad en las carreteras y apoyo al sector productivo nacional.