La Tormenta Tropical Boris mantiene en alerta a la Ciudad de México, el Estado de México y gran parte del territorio nacional debido a sus extensas bandas nubosas, que ya provocan lluvias intensas, fuertes rachas de viento y riesgo de inundaciones, deslaves y encharcamientos.

De acuerdo con el pronóstico más reciente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 8 de junio de 2026 la capital del país y el Valle de México resentirán los efectos indirectos del sistema tropical, mientras una intensa ola de calor continúa afectando a decenas de entidades del país.

CDMX y Estado de México, bajo la influencia de Boris

Las autoridades meteorológicas prevén lluvias puntuales fuertes de entre 25 y 50 milímetros en el sur y occidente de la Ciudad de México, mientras que en Morelos también se esperan precipitaciones de consideración.

Para el Estado de México, el panorama es más delicado. Se pronostican lluvias muy fuertes de entre 50 y 75 milímetros, especialmente en municipios del occidente y suroeste de la entidad, donde podrían registrarse inundaciones repentinas, crecidas de ríos y deslaves en zonas montañosas.

Además, en todo el Valle de México se esperan rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora.

Las autoridades de Protección Civil recomendaron evitar cruzar corrientes de agua, mantenerse alejados de árboles, espectaculares y estructuras inestables, así como mantenerse atentos a los avisos oficiales.

¿Dónde se localiza la Tormenta Tropical Boris?

Al corte de las 09:00 horas, el centro de Boris se ubicó a 70 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Maldonado y a 125 kilómetros al sureste de Acapulco, Guerrero.

El fenómeno presenta vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas que alcanzan los 110 kilómetros por hora y mantiene un desplazamiento hacia el norte, generando condiciones de riesgo para varios estados del país.

Estados con lluvias más intensas por Boris

Las precipitaciones más severas se esperan en:

Lluvias torrenciales (150 a 250 mm)

Guerrero

Oaxaca

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

Jalisco

Colima

Michoacán

Chiapas

Veracruz

Puebla

San Luis Potosí

Tamaulipas

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

Estado de México

Querétaro

Hidalgo

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

Nuevo León

Zacatecas

Nayarit

Guanajuato

Tlaxcala

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Las autoridades mantienen una zona de prevención desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Técpan de Galeana, Guerrero.

Ola de calor golpeará a México con temperaturas de hasta 45 grados

Mientras Boris genera lluvias torrenciales, una intensa onda de calor seguirá afectando gran parte del país.

Los estados que registrarán temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados Celsius son:

Sonora

Chihuahua

Sinaloa

Durango

Guerrero

Oaxaca

Baja California (noreste)

Asimismo, otras entidades como Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo podrían alcanzar temperaturas de entre 35 y 40 grados.

Las autoridades sanitarias recomiendan evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratados y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Oleaje elevado y vientos peligrosos en el Pacífico

Los efectos de Boris también se sentirán en las costas mexicanas.

Se prevé oleaje de entre 4 y 5 metros de altura en las costas de Guerrero, Oaxaca y Michoacán, además de vientos con rachas de hasta 110 kilómetros por hora en algunas zonas del litoral.

Estas condiciones representan un riesgo para embarcaciones menores, actividades turísticas y comunidades costeras.

Ante este panorama, las autoridades exhortan a la población a mantenerse informada a través de los reportes oficiales del SMN, Conagua y Protección Civil, ya que las condiciones meteorológicas podrían cambiar rápidamente durante las próximas horas.