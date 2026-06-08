Julio César Fuentes Cruz, un influencer conocido como Yulay, es tema de conversación en redes sociales luego de haber ayudado a dos adultos mayores con problemas de movilidad y bajos recursos de Oaxaca.

Hace unos días, en redes sociales se hizo viral un video en el que se mostró a una señora en silla de ruedas siendo empujada por su hijo, también un adulto mayor, con la ayuda de un par de bancos de plástico. Según se aprecia en las imágenes, el señor no puede caminar debido a que le falta una pierna.

El clip se compartió varias veces en redes sociales, sacándole las lágrimas a más de un usuario por lo que muestra: la dura realidad que viven los adultos mayores en México, en especial cuando viven en rezago social o con enfermedades crónicas que reducen su calidad de vida.

El video fue grabado recientemente en el interior de la Central de Abastos de Oaxaca, y los adultos mayores fueron identificados como Apolinar Morales y su madre como Nicolasa Sánchez. Testimonios del mercado apuntan que madre e hijo se dedican a vender pepitas y dulces.

Después de que las imágenes se hicieran virales, Yulay, junto a otro influencer, conocido como Alexis Omman, decidieron viajar a Oaxaca en su búsqueda para brindarles el apoyo necesario.

Según contó Yulay, llegaron a Oaxaca directamente a comprar una despensa básica para un año entero, además les compraron un refrigerador, una estufa y un colchón. Junto a Omman, el youtuber también compró ropa para los dos, zapatos, accesorios y un celular.

En el video compartido por Yulay, ambos influencers se dirigen a buscarlos después de ir al supermercado.

A su llegada a la Central de Abastos de Oaxaca, estos preguntan a los vendedores por los adultos, pero al no dar con ellos, siguen preguntando hasta llegar a su casa, en una comunidad llamada San Juanito: “Hemos dado con los jefecitos”, contó el creador de contenido.

Los adultos señalaron que viven con limitaciones por sus edades y sus condiciones físicas y de salud. Yulay apuntó que buscará la manera de conseguir un total de 500 mil pesos para una prótesis para la pierna de Apolinar, así como 1.5 millones de pesos para comparles una casa. Aunado a esto, se espera que le den un fondo que pueda cubrir sus necesidades básicas para que no tengan que salir a trabajar.

Para lograr la meta Yulay, ha pedido el apoyo de los internautas a través de donaciones, de hecho, abrió una página de GoFundMe para que los usuarios puedan ayudar a juntar el dinero.