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Mientras los tiempos de espera para trámites migratorios continúan siendo un desafío para miles de mexicanos que quieren trabajar en Estados Unidos, comienzan a surgir alternativas laborales en otros países que resultan más accesibles y rápidas.
Tal es el caso de Alemania, que ha abierto una oportunidad dirigida a profesionales del área de la salud, específicamente fisioterapeutas, ante la creciente demanda de especialistas en rehabilitación física.
La oferta, difundida a través del Servicio Nacional del Empleo (SNE), forma parte de un programa de movilidad laboral internacional que busca vincular talento mexicano con mercados extranjeros.
El empleo está enfocado en clínicas y hospitales donde se brinda atención terapéutica a pacientes con padecimientos ortopédicos, neurológicos y postquirúrgicos. Además, ofrece un salario competitivo cercano a los 40,200 pesos mensuales, junto con prestaciones como seguridad social pública y apoyo en transporte.
Requisitos para trabajar como fisioterapeuta en Alemania desde México
En cuanto a los requisitos para trabajar como fisioterapeuta en Alemania, la convocatoria establece criterios claros que los aspirantes deben cumplir.
- Licenciatura en fisioterapia terminada y título profesional.
- Experiencia mínima de 6 meses a 1 año en fisioterapia clínica.
- Conocimientos en rehabilitación física y recuperación funcional.
- Experiencia en atención y seguimiento de pacientes hospitalarios.
- Dominio de técnicas de terapia manual y ejercicios terapéuticos.
- Capacidad para realizar valoraciones físicas y tratamientos musculoesqueléticos.
- Elaboración de planes de tratamiento basados en la prescripción médica.
- Habilidades de trabajo en equipo y comunicación efectiva.
- Adaptación al cambio y disponibilidad para viajar al extranjero.
- Compromiso, aprendizaje constante y tolerancia a la presión.
- Disponibilidad para trabajar tiempo completo de lunes a viernes.
- Conocimiento de protocolos de higiene y seguridad sanitaria.
Las funciones del puesto incluyen desde la aplicación de terapias físicas y manuales hasta el uso de equipos especializados y la elaboración de tratamientos conforme a prescripción médica. Asimismo, se espera que el personal mantenga altos estándares en protocolos de higiene y seguridad sanitaria, además de brindar acompañamiento integral a los pacientes durante su proceso de rehabilitación.
El proceso de reclutamiento se realiza de forma virtual. Comenzó el 27 de mayo de 2026 y tiene una duración aproximada de dos meses. Las autoridades recomiendan registrarse en la plataforma del SNE en este enlace y acudir a sus oficinas para recibir asesoría personalizada.
Esta alternativa representa una opción viable, legal y más ágil para profesionistas mexicanos que buscan oportunidades fuera del país.
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