Mientras los tiempos de espera para trámites migratorios continúan siendo un desafío para miles de mexicanos que quieren trabajar en Estados Unidos, comienzan a surgir alternativas laborales en otros países que resultan más accesibles y rápidas.

Tal es el caso de Alemania, que ha abierto una oportunidad dirigida a profesionales del área de la salud, específicamente fisioterapeutas, ante la creciente demanda de especialistas en rehabilitación física.

La oferta, difundida a través del Servicio Nacional del Empleo (SNE), forma parte de un programa de movilidad laboral internacional que busca vincular talento mexicano con mercados extranjeros.

El empleo está enfocado en clínicas y hospitales donde se brinda atención terapéutica a pacientes con padecimientos ortopédicos, neurológicos y postquirúrgicos. Además, ofrece un salario competitivo cercano a los 40,200 pesos mensuales, junto con prestaciones como seguridad social pública y apoyo en transporte.

Requisitos para trabajar como fisioterapeuta en Alemania desde México

En cuanto a los requisitos para trabajar como fisioterapeuta en Alemania, la convocatoria establece criterios claros que los aspirantes deben cumplir.

Licenciatura en fisioterapia terminada y título profesional.

Experiencia mínima de 6 meses a 1 año en fisioterapia clínica.

en fisioterapia clínica. Conocimientos en rehabilitación física y recuperación funcional.

Experiencia en atención y seguimiento de pacientes hospitalarios.

Dominio de técnicas de terapia manual y ejercicios terapéuticos.

y ejercicios terapéuticos. Capacidad para realizar valoraciones físicas y tratamientos musculoesqueléticos.

Elaboración de planes de tratamiento basados en la prescripción médica.

Habilidades de trabajo en equipo y comunicación efectiva.

Adaptación al cambio y disponibilidad para viajar al extranjero .

. Compromiso, aprendizaje constante y tolerancia a la presión.

Disponibilidad para trabajar tiempo completo de lunes a viernes.

Conocimiento de protocolos de higiene y seguridad sanitaria.

Las funciones del puesto incluyen desde la aplicación de terapias físicas y manuales hasta el uso de equipos especializados y la elaboración de tratamientos conforme a prescripción médica. Asimismo, se espera que el personal mantenga altos estándares en protocolos de higiene y seguridad sanitaria, además de brindar acompañamiento integral a los pacientes durante su proceso de rehabilitación.

El proceso de reclutamiento se realiza de forma virtual. Comenzó el 27 de mayo de 2026 y tiene una duración aproximada de dos meses. Las autoridades recomiendan registrarse en la plataforma del SNE en este enlace y acudir a sus oficinas para recibir asesoría personalizada.

Esta alternativa representa una opción viable, legal y más ágil para profesionistas mexicanos que buscan oportunidades fuera del país.