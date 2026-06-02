La próxima inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la Ciudad de México ha generado una de las dudas que más inquieta a los trabajadores de la capital: ¿se trabajará el 11 de junio? Y de no ser así, también miles de empleados quieren saber si habrá home office o si las empresas suspenderán actividades ante la llegada de miles de turistas y aficionados.

Con el Estadio Azteca como sede del partido inaugural, las autoridades ya han comenzado a delinear algunas medidas para garantizar la movilidad y seguridad durante uno de los eventos más importantes del año.

Recientemente la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, suspendió las clases para todos los niños que estudien la educación básica pública, es decir, para aquellos que cursen la primaria, secundaria y preparatoria.

“Informarles que el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado, me informó que el día de la inauguración del Mundial, el 11 de junio, no habrá clases de educación pública básica, primaria, secundaria y media superior”, dijo Brugada.

Ante esta noticia es que los trabajadores de la CDMX se preguntaron si la misma medida aplicará para ellos, es decir, si las oficinas y empresas ubicadas en la capital cerrarán sus puertas debido a la celebración de la inauguración del mundial 2026.

¿El 11 de junio de 2026 será día de descanso obligatorio?

No. Hasta el momento, el jueves 11 de junio de 2026 no está contemplado como día de descanso obligatorio en la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Esto significa que los trabajadores deberán presentarse normalmente a sus centros laborales, salvo que su empresa determine alguna medida especial de operación.

¿Habrá home office obligatorio por el Mundial 2026?

No, tampoco. Hasta ahora, ninguna autoridad federal ni local ha anunciado que el trabajo remoto sea obligatorio durante la inauguración del Mundial.

Sin embargo, diversas empresas podrían implementar esquemas temporales de home office o trabajo híbrido para reducir problemas de movilidad, especialmente en zonas cercanas al Estadio Azteca y principales vialidades de la capital. La decisión dependerá de cada centro de trabajo.

¿Por qué se habla de home office en CDMX?

La inauguración del Mundial 2026 podría generar:

Cierres viales temporales

Incremento del tráfico vehicular

Saturación del transporte público

Restricciones de acceso en algunas zonas

Alta afluencia de turistas nacionales y extranjeros.

¿Qué trabajadores podrían verse más afectados?

Las mayores complicaciones podrían registrarse entre quienes laboran en:

-Coyoacán

-Tlalpan

-Benito Juárez

-Xochimilco

-Zonas cercanas al Estadio Azteca.