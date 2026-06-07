A unos días de que dé inicio el Mundial 2026 en la Ciudad de México, en redes sociales se ha compartido una convocatoria para hacer una megamarcha de activistas, colectivos de madres buscadoras, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), transportistas, agricultores pensionados y más.

Según la convocatoria, que se ha compartido y replicado en internet, la mega marcha está planeada para llevarse a cabo el próximo jueves 11 de junio , precisamente el día que inicia la justa deportiva en la CDMX con la ceremonia de inauguración y el partido entre México vs Sudáfrica.

La “megamanifestación pacifista nacional”, como se le ha llamado, dará inicio en varios puntos en la CDMX, con el objetivo de llegar al Estadio de la Ciudad de México (aka Estadio Azteca).

Hasta el momento, dicha convocatoria ha sido compartida por activistas, usuarios de internet, empresarios, líderes de opinión, así como medios de comunicación, influencers y el público en general.

Las convocatorias de la marcha instan a la ciudadanía a asistir de manera pacífica vistiendo camisas blancas, que graben todo lo que ocurra para evitar malentendidos y violencia, que “no caigan en provocaciones”, y que muestren las fallas que hay en todo México, ya que el país “no está celebrando el Mundial”, sino “exigiendo justicia”.

¡Toma tus precauciones! No hay horarios establecidos para el arranque, algunas convocatorias hacen el llamado para la 1 pm , hora en que inicia el partido de México vs Sudáfrica, y otras más para la mañana del jueves, antes de la inauguración que será a las 11:30 am. Estos serán los puntos de inicio y donde se prevé que haya bloqueos viales:

Colectivos madres buscadoras: Avenida Insurgentes (Estadio Olímpico)

Trabajadores de la educación: Anillo Periférico (San Jerónimo)

Pensionados de PEMEX y CFE: Anillo Periférico (Hospital Picacho)

Organizaciones transportistas: Anillo Periférico (Vaqueritos)

Organizaciones campesinas: Calzada de Tlalpan (División del Norte)

Trabajadores de la salud: Avenida del Imán (Parque Cantera)

Colectivos en general: Avenida Santa Úrsula (Parque Cantera)

Culminación: Estadio Banorte (Estadio Azteca)

Hasta el momento varias organizaciones no han confirmado su participación; los transportistas vinculados a la Alianza Nacional de Transportistas (ANTAC) no han emitido un comunicado oficial sobre las movilizaciones del 11 de junio.

Por su parte, la CNTE mantiene su manifestación activa en la Ciudad de México con plantones en las inmediaciones del Zócalo capitalino desde hace más de dos semanas, en la espera de llegar a un acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum con respecto a sus peticiones, incluida la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007.

Los colectivos de Madres Buscadoras se han estado manifestando en los últimos días por sus familiares desaparecidos, exigiendo mayo apoyo para localizarlos.

Hace un par de días hicieron bloqueos durante el Tour del Trofeo del Mundial en Iztacalco. Se espera que sus movilizaciones continúen durante la justa deportiva y que se les unan los padres y familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.