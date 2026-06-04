La cuenta regresiva para el inicio del Mundial 2026 ha comenzado y millones de aficionados ya buscan cuándo, en dónde y contra quiénes se enfrentará la selección mexicana en la fase de grupos: ¿Cuándo juega el Tri? ¿Quiénes son sus rivales? ¿En qué estadios jugará? ¿En qué grupo quedó México? Si tienes alguna (o todas) de estas dudas, sigue leyendo para que conozcas todos los detalles y te vayas preparando para apoyar a México.

Como país anfitrión junto con Estados Unidos y Canadá, la selección mexicana tendrá el privilegio de disputar el partido inaugural en casa y en el Estado Azteca y con todo el apoyo de su afición.

¿En qué grupo está México en el Mundial 2026?

México quedó ubicado en el Grupo A de la Copa del Mundo 2026.

¿Quiénes son los rivales de la selección mexicana en la fase de grupos?

Los rivales del Tri en la fase de grupos son:

Sudáfrica

Corea del Sur

Chequia.

¿Cuándo juega México en la fase de grupos y dónde?

La Selección Mexicana disputará tres partidos durante la primera ronda del Mundial.

México vs Sudáfrica

Fecha: 11 de junio de 2026

Sede: Estadio Azteca.

México vs Corea del Sur

Fecha: 18 de junio de 2026

Sede: Estadio Akron, Guadalajara.

México vs Chequia

Fecha: 24 de junio de 2026

Sede: Estadio Azteca

¿Dónde jugará México sus partidos del Mundial 2026?

La FIFA confirmó que la Selección Mexicana disputará sus encuentros de la fase de grupos en dos de los estadios más importantes del país: Estadio Azteca (será la sede del partido inaugural y hará historia al convertirse en el primer estadio en albergar tres inauguraciones mundialistas) y el Estadio Akron.

¿Qué necesita México para clasificar a dieciseisavos de final?

La Selección Mexicana deberá terminar entre los dos primeros lugares de su grupo o ser uno de los mejores ocho terceros lugares para asegurar su boleto directo a la ronda de eliminación.

¿Cuántos partidos se jugarán en México en el Mundial 2026?

En México se jugarán un total de 13 partidos durante el Mundial de 2026; los encuentros están divididos entre las tres ciudades sede.

¿Qué partidos tendrá México en el Mundial 2026?

-México vs Sudáfrica, jueves 11 de junio

-Corea del Sur vs Chequia, jueves 11 de junio

-Suecia vs Túnez, domingo 14 de junio

-Uzbekistán vs Colombia, miércoles 17 de junio

-México vs Corea del Sur, jueves 18 de junio

-Túnez vs Japón, sábado 20 de junio

-Colombia vs RD Congo, martes 23 de junio

-México vs Chequia, miércoles 24 de junio

-Sudáfrica vs Corea del Sur, miércoles 24 de junio

-Uruguay vs España, viernes 26 de junio

-Dieciseisavos de final, lunes 29 de junio

-Dieciseisavos de final, martes 30 de junio

-Octavos de final, domingo 5 de julio.