Francia, una de las favoritas al título en el Mundial 2026, se vio sorprendida en su primer partido de preparación en la concentración previa al torneo, un amistoso perdido por 2-1 ante Costa de Marfil, este jueves en Nantes.

Rayan Cherki abrió el marcador para los Bleus justo antes del descanso (45'), pero el equipo africano igualó en el 53' por medio de Guéla Doué, el hermano mayor de Désiré, reciente ganador de la Liga de Campeones europea con el PSG y que fue dejado en el banquillo de Francia en este partido.

Amad Diallo dio la victoria a los Elefantes en la recta final (84').