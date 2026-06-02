El concierto de Cuenta Regresiva de la Copa Mundial de la FIFA 2026 unirá a Ciudad de México, Toronto y Los Ángeles con artistas como Elena Rose, Los Ángeles Azules, Belinda, Bryan Adams y Major Lazer de Diplo.

“Estoy contenta porque voy a llevar a mi papá”, dijo Rose en entrevista con The Associated Press. “Vamos a ver los juegos y vamos a estar ahí. Va a estar rico. Estoy feliz por las dos cosas, por poder cantar en un evento tan especial, que me siento afortunada que me consideraron, y poder sacarle una sonrisa a mi papá”.

El concierto del 10 de junio se realizará en las ciudades que albergarán el primer partido de cada país anfitrión y es desarrollado en colaboración con los Grammy. Contará con músicos que forman parte del Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, junto con otros intérpretes globales, artistas emergentes e invitados especiales.

En la Ciudad de México, Los Ángeles Azules, Belinda y Rose son los primeros anunciados para el concierto que se realizará en el Auditorio Nacional en conjunto con el evento Mexico Vibra, que reunirá a astros como Alejandro Fernández, Carín León, Timbiriche, Carla Morrison y Meme del Real el 9 y 10 de junio. El concierto Cuenta Regresiva está incluido en la entrada para México Vibra del 10 de junio.

Toronto recibirá a Bryan Adams, Nora Fatehi junto a Sanjoy y Vegedream, así como una colaboración entre AHI y Wyclef Jean. Para el concierto en Los Ángeles, Diplo presenta su proyecto Major Lazer. Habrá otros artistas e invitados especiales que se anunciarán próximamente.

El concierto se transmitirá en vivo a partir de las 7:00 p.m. en la Ciudad de México (8:00 p.m. Toronto, 6:00 p.m. de Los Ángeles). Los detalles sobre los boletos se pueden consultar en FIFA.com/Sound.

En el resto del mundo se podrá ver el concierto en los canales digitales de la FIFA, incluyendo una transmisión en vivo global disponible en la cuenta de TikTok de la Copa Mundial de la FIFA. El concierto completo y material adicional detrás de cámaras estarán disponibles en la plataforma de video bajo demanda VuMe al día siguiente de las presentaciones.