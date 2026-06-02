Los precios del petróleo cerraron al alza el martes, prolongando el repunte iniciado la víspera ante la falta de avances para poner fin al conflicto en Oriente Medio.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en agosto, subió un 1,07%, hasta los 96 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega en julio, se encareció un 1,74%, hasta los 93,76 dólares.

A finales de la semana pasada, los operadores habían expresado su esperanza de que Estados Unidos e Irán sellaran un alto el fuego duradero.

"Lamentablemente, eso no ocurrió", lo que "provocó un repunte de los precios del petróleo", destaca David Morrison, analista de Trade Nation.

Aunque el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el martes que las conversaciones entre Estados Unidos e Irán continuaban "sin interrupción", esto no bastó para tranquilizar a los inversores.

Estos tienen presente que Teherán exige que cualquier acuerdo con Washington incluya el fin de las hostilidades en el frente libanés, donde Israel prosigue sus bombardeos.

Entre tanto, la navegación en el estrecho de Ormuz, por donde transitaba antes del conflicto el 20% del petróleo y el gas consumidos en el mundo, sigue siendo prácticamente imposible, debido al doble bloqueo impuesto por Estados Unidos e Irán.

El jefe de la diplomacia estadounidense declaró el martes que Washington estaba dispuesto a levantar su bloqueo de los puertos iraníes si Teherán permite la libre navegación en Ormuz.