La muerte de Blanca Adriana Vázquez, mujer de 37 años que falleció tras someterse a una cirugía estética en Puebla, tomó un nuevo rumbo luego de que las autoridades confirmaran la causa de su muerte.

En una actualización de su caso, se reveló que la necropsia de Vázquez, realizada por la Fiscalía del estado de Tlaxcala, arrojó indicios de un paro cardiorrespiratorio, provocado por exceso de medicamentos suministrados al momento del procedimiento estético al que se sometería en una clínica de Puebla.

Las investigaciones continúan en curso sobre las irregularidades médicas que cobraron la vida de Blanca Adriana, así como las responsabilidades penales para los implicados.

De acuerdo con información presentada por Antonio Martínez Velázquez, coordinador de Comunicación del Estado de Tlaxcala, la investigación principal será encabezada por autoridades poblanas, debido a que el procedimiento médico se realizó en la llamada Clínica Detox, establecimiento ubicado en dicho estado y clausurado días después del escándalo.

El cuerpo de Blanca Adriana fue localizado tres días después de la intervención en una zanja en el municipio de Altzayanca, Tlaxcala, situación que provocó indignación social y encendieron las alertas sobre las prácticas estéticas en establecimientos sospechosos.

En el momento de su hallazgo, las autoridades de la Fiscalía hicieron el levantamiento del cuerpo.

Familiares de la víctima señalaron que Blanca Adriana acudió inicialmente, el pasado 18 de mayo , para pedir informes sobre una reducción de grasa; sin embargo, presuntamente fue convencida por el personal para someterse a la cirugía ese mismo día.

Su esposo, Florencio Ramos, relató que salió a comprar materiales médicos solicitados por la clínica y, al regresar, encontró el inmueble cerrado y sin respuesta por parte del personal sobre la víctima.

Las investigaciones se intensificaron tras difundirse grabaciones de cámaras de seguridad donde presuntamente aparece Diana Palafox, señalada como encargada de la clínica, junto a otras personas, incluido su hijo Carlos Quezada, trasladando el cuerpo de Blanca Adriana a un vehículo particular.

Posterior a las primeras indagatorias sobre el caso, las autoridades ministeriales informaron que la presunta responsable no cuenta con una cédula profesional registrada, hecho que encendió alertas sobre la operación de clínicas estéticas sin certificación.