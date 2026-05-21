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La Fiscalía General del informó este jueves sobre la localización del cuerpo de una mujer en Atltzayanca, Tlaxcala, cuyas características físicas y vestimenta son similares a las de Blanca Adriana, quien desapareció hace tres días tras acudir a una clínica para someterse a un

En un comunicado, las autoridades poblanas detallaron que "la identificación oficial deberá ser realizada por sus familiares conforme a protocolo".

¿Qué le pasó a Blanca Adriana tras acudir a cirugía de liposucción en Puebla?

De acuerdo con reportes de medios locales, el pasado lunes 18 de mayo Blanca Adriana, de 37 años, acudió acompañada de su esposo a una cita en una clínica estética para una liposucción.

Los familiares relataron que, en medio del procedimiento, una persona del equipo médico solicitó al marido salir a comprar una faja para Adriana.

A su regreso al establecimiento, ubicado en la colonia Santa Cruz Buenavista, Puebla, el hombre se percató que ya no había médicos ni nadie del personal de la clínica, por lo que notificó a las autoridades, quienes al revisar el sitio se percataron que estaba vacío.

Enseguida, levantaron la denuncia ante el Ministerio Público y se activó el Protocolo Alba para coadyubar a su localización.

Días después, medios de comunicación locales difundieron un video del día de los hechos, donde las cámaras de seguridad de la clínica muestran cómo tres personas, entre ellas la doctora que atendió a Blanca, colocan en la cajuela de un auto un bulto de gran volumen, envuelto en una sábana.

Este jueves, la fiscalía de Puebla precisó que el cuerpo localizado en Tlaxcala tiene "características físicas, vestimenta y un tatuaje coincidentes con la víctima desaparecida" y que continuarán las investigaciones.

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