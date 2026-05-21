Pasajeros del Tren Suburbano arremetieron este jueves contra el servicio de la línea Buenavista a Cuautitlán por retrasos de más de una hora en la llegada de los trenes, estaciones saturadas y avance lento del transporte.

De acuerdo con reportes en redes, desde antes de las 7:00 de la mañana cientos de personas esperaron más de 50 minutos para que el tren saliera de la estación Cuautitlán, ubicada en el Estado de México.

"Llegué a las 6:40 al suburbano de Cuautitlán y salió el tren hasta las 7:30, para que mejor elijan otra ruta", alertó en Facebook, Victoria Vika.

Otros refieren que avanzar por toda la línea les tomó casi dos horas, pese a que es un tramo debería de tardar cerca de 45 minutos aproximadamente según la experiencia de los pasajeros.

"Ingreso en Cuautitlán: 07:45 horas, llegada a Buenavista: 09:22 horas. Arreglen sus fallas Suburbano GobiernoMX que el último mes ha sido más que caótico el servicio que han brindado", criticó la usuaria BrendaMorales97 en X.

Por su parte, cerca de las 6:56 de la mañana en X, el Tren Suburbano alertó que estaban atendiendo un incidente eléctrico por lo que "la marcha de los trenes es lenta entre las estaciones Fortuna y Tlalnepantla".

Pese a ello, los pasajeros precisaron que la lentitud del servicio afectaba a toda la línea.

"Es en todas las estaciones no solo en ese tramo. Son 30 minutos cada dos estaciones no se pasen . De Cuautitlán a Lechería fueron 30 minutos", escribió Geritabg.

"Esto es cada vez más recurrente. Les vale gorro si afectan", reportó la usuaria Nash.

"Porque no dicen la verdad por lo menos en su comunicado que la marcha está DETENIDA TOTALMENTE, no solo en dos estaciones su seguridad lo está diciendo", dijo Monze en X.

Las redes se inundaron de fotos y videos de pasajeros atorados en las estaciones o en los vagones del Suburbano esperando avanzar.

Uno de los afectados grabó que en la estación Los Agaves, conocida como La Lom, se les solicitó bajarse de los vagones.

El lento avance del Tren Suburbano y con ello afectaciones en los tiempos de traslado de los pasajeros hasta el momento llevan 4 horas sin que las autoridades den más detalles de lo ocurrido.