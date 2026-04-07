"¡Otra vez suben la tarifa!", usuarios del Tren Suburbano reclaman en redes el nuevo aumento al costo de los viajes que conecta el Estado de México con la capital del país y acusan que hay un servicio deficiente.

A través de los canales oficiales del Suburbano se informó que a partir del pasado 5 de abril entraron en vigor las nuevas tarifas:

Viaje corto : 11.50

: 11.50 Viaje largo: 26.50

Los comentarios sobre los nuevos precios del tren se llenaron de críticas no sólo por el alza de 50 centavos en viaje corto y un peso en el largo sino por las deficientes condiciones en las que afirman se encuentra el Suburbano.

" Deberían de considerar mejorar el servicio que ofrecen ... Las máquinas despachadoras dejan de funcionar diariamente a partir de las 9 pm, lo que genera convenientes y largas filas", dice el usuario Lauuydann

A ella se suman los reclamos de otros pasajeros: " Arreglen sus máquinas para recargar y que siempre haya gente en las taquillas ".

Las exigencias de los usuarios del Suburbano también se enfocaron en el servicio: "Así como aumentan el precio deberían de aumentar las corridas de los trenes, tardan un chin***, ya parece metro como sardinas", dijo Dorerrosas

Otros más solicitan una aplicación funcional: "Implementen una app para cargar la tarjeta , eficientaría (sic) mucho las filas y sería más rápido".

¿Qué tan seguido aumentan los costos del Suburbano?

Cabe destacar que este nuevo aumento se da a casi un año del anterior que fue notificado el pasado 27 de abril de 2025, en el cual el Tren Suburbano realizó el mismo incremento a sus viajes.

¿Cuáles son las estaciones abiertas del Tren Suburbano?

El Tren Suburbano cuenta con una Línea que atraviesa parte del Estado de México y ayudan a conectar con la Ciudad de México, sus estaciones son:

Buenavista (interconecta con la Línea B del Metro y Línea 1 del Metrobús )

(interconecta con la ) Fortuna ( tiene interconexión con Metro de la Línea 6 )

( ) Tlalnepantla

San Rafael

Lechería

Tultitlán

Cuautitlán

¿Horario vigente de la Línea 1 del Suburbano?

El horario vigente de la Línea 1 del tren es:

Lunes a viernes: 5:00 de la mañana a 00:30 de la noche

Sábados: 6:00 de la mañana a 00:30 de la noche

Domingos: 7:00 a 00:20 horas

El fin de semana el tiempo de espera por cada tren es de 15 minutos, mientras que de lunes a viernes es de 6 a 7 min, aproximadamente.