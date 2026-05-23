El jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial 2026, Andrew Giuliani, aseguró que la selección de la República Democrática del Congo (RDC) deberá aislarse 21 días para poder entrar en Estados Unidos y disputar la fase de grupos de la Copa del Mundo, tras el brote de ébola que vive el país africano.

"Hemos sido muy claros con el Congo en que deben mantener la integridad de su burbuja durante 21 días antes de poder venir a Houston el 11 de junio", dijo Giuliani en una entrevista con la cadena ESPN.

"También hemos dejado muy claro al Gobierno del Congo que deben mantener esa burbuja o arriesgan no poder viajar a Estados Unidos. No podemos ser más claros", añadió.

La selección de Congo decidió suspender sus entrenamientos en Kinsasa para aislarse del brote de ébola en el país y concentrarse en Bélgica, donde disputará el 3 de junio en Lieja el primero de los dos amistosos previos al Mundial, contra Dinamarca.

A continuación, Congo debería viajar a España para jugar contra Chile en La Línea de la Concepción (Cádiz) el 9 de junio.

Las autoridades sanitarias españolas informaron este viernes de que están estudiando las posibles medidas a implementar para garantizar la máxima seguridad en dicho amistoso.

Congo tiene previsto viajar a Houston una semana antes de su debut en el Mundial contra la Portugal de Cristiano Ronaldo el 17 de junio.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las muertes sospechosas por ébola en la República Democrática del Congo (RDC) se elevan ya a 177 y los casos a 750, pero se teme que el alcance de la epidemia sea "mucho mayor".