TE RECOMENDAMOS

México vs Serbia EN VIVO: horario, canal y dónde ver el último partido del Tri antes del Mundial 2026

México vs Serbia EN VIVO: horario, canal y dónde ver el último partido del Tri antes del Mundial 2026

¿Vas al Mundial 2026? No podrás llegar en coche al Estadio Azteca; 'Última Milla.. a pie'

¿Vas al Mundial 2026? No podrás llegar en coche al Estadio Azteca; 'Última Milla.. a pie'

De los 17 a los 40 años: Gilberto Mora y Ochoa marcan la convocatoria de México al Mundial 2026

De los 17 a los 40 años: Gilberto Mora y Ochoa marcan la convocatoria de México al Mundial 2026

Mundial 2026 en CDMX: ¿dónde estarán las pantallas gigantes y qué conciertos habrá en el Fan Fest?

Mundial 2026 en CDMX: ¿dónde estarán las pantallas gigantes y qué conciertos habrá en el Fan Fest?

La selección de Japón cambió de sede de entrenamiento en Monterrey antes del Mundial, después de que las jugadores se encontraron con una cancha en malas condiciones, estropeada por parches de tierra, en su campo de prácticas original.

Los japoneses informaron que se trasladaron de las instalaciones del club mexicano UANL Tigres, sede del entrenamiento del miércoles, a El Barrial, centro de entrenamiento de Rayados de Monterrey.

La delegación no especificó por qué se mudó. El entrenamiento fue programado para la tarde del jueves.

El contratiempo con la sede se ha vuelto viral en las redes sociales en México, desatando fuertes críticas contra UANL Tigres.

Japón debutará en el Mundial contra Holanda en Arlington, Texas, el 14 de junio y luego enfrenta a Túnez en Monterrey el 20 de junio, antes de regresar a Texas para jugar contra Suecia el 25 de junio.

El campamento oficial de entrenamiento de los japoneses para el Mundial estará en Nashville, Tennessee, instalándose el 8 de junio.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

[Publicidad]