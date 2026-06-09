Los jugadores de la selección nacional no sólo llegaron bien preparados, sino que también, lo hicieron bien acompañados y apoyados por sus parejas y familias, tal es el caso de Raúl Jiménez, quien hace años comparte su vida con Daniela Basso, una famosa actriz mexicana. ¿La conoces? Aquí te contamos todos los detalles sobre ella y sobre su historia de amor con el jugador del Tricolor.

Mientras millones de aficionados siguen de cerca el desempeño de Raúl Jiménez en el Mundial 2026, otra figura ha llamado la atención durante el torneo: Daniela Basso, quien desde hace años comparte su vida con el delantero de la Selección Mexicana.

Las apariciones de la pareja en redes sociales y eventos han despertado la curiosidad de los seguidores, quienes buscan saber quién es la mujer que ha acompañado al futbolista en algunos de los momentos más importantes de su carrera.

¿Quién es Daniela Basso, pareja de Raúl Jiménez?

Daniela Basso es una actriz nacida en la Ciudad de México que inició su trayectoria artística desde muy joven en la televisión nacional. Estudió en escuelas especializadas en artes escénicas y formó parte del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

Ha participado en programas y telenovelas como “La Rosa de Guadalupe”, “Como Dice el Dicho” y “Simplemente María”. Además, su formación también incluye estudios de jazz, ballet y canto.

Desde que decidió acompañar a Raúl Jiménez a Europa redujo sus apariciones, no así en redes sociales, donde comparte varios momentos con su pareja e hijos. Actualmente, la famosa cuenta con más de 276 mil seguidores en Instagram.

¿Cuántos años tiene Daniela Basso?

Daniela Basso nació el 27 de junio de 1989, por lo que actualmente tiene 36 años.

¿Cómo conoció Daniela Basso a Raúl Jiménez?

Su primer contacto ocurrió a través de redes sociales en 2017 con mensajes. El primer encuentro, tras meses de hablar virtualmente, fue en la Ciudad de México. Desde entonces se han convertido en una de las parejas más estables y queridas del medio.

¿Tienen hijos?

Sí. Daniela Basso y Raúl Jiménez son padres de un niño y una niña y frecuentemente muestran momentos de convivencia familiar en sus plataformas digitales.