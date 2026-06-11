TE RECOMENDAMOS

¿Era realmente Shakira? Su aparición en el Mundial 2026 desata una ola de teorías en redes

¿Era realmente Shakira? Su aparición en el Mundial 2026 desata una ola de teorías en redes

¿Quién es Julián Quiñones, el autor del primer gol del Mundial 2026 para México?

¿Quién es Julián Quiñones, el autor del primer gol del Mundial 2026 para México?

¿Quién es Gilberto Mora? El mexicano de 17 años que hace historia en el Mundial 2026

¿Quién es Gilberto Mora? El mexicano de 17 años que hace historia en el Mundial 2026

¿Dónde comprar la moneda conmemorativa del Mundial 2026? Costo y puntos de venta oficiales en México

¿Dónde comprar la moneda conmemorativa del Mundial 2026? Costo y puntos de venta oficiales en México

Los 10 futbolistas más guapos del Mundial 2026; dos mexicanos encabezan la lista

Los 10 futbolistas más guapos del Mundial 2026; dos mexicanos encabezan la lista

La mujer que conquistó a Raúl Jiménez: la actriz mexicana que roba miradas en el Mundial 2026

La mujer que conquistó a Raúl Jiménez: la actriz mexicana que roba miradas en el Mundial 2026

La selección de México derrotó este jueves por 2-0 a la de Sudáfrica con goles de y Raúl Jiménez en un partido que dominó de principio a fin, en la inauguración del Mundial 2026.

Quiñones, colombiano naturalizado, y Jiménez reflejaron la superioridad de los mexicanos, que jugaron gran parte del segundo tiempo con superioridad numérica por la expulsión de dos sudafricanos, aunque terminaron con un jugador menos por ver tarjeta roja en los minutos finales.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

[Publicidad]