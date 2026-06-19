El plazo para registrar las líneas telefónicas con la CURP se acerca y millones de mexicanos continúan preguntándose cuáles podrían ser las consecuencias de no realizar el trámite a tiempo. Hay incertidumbre sobre el futuro de las líneas que no estén registradas, por lo que muchos se preguntan si podrán continuar usando su celular con normalidad. ¿Qué dicen las autoridades al respecto? Te contamos lo que se sabe y si podrás utilizar WhatsApp, Uber y otras apps.

Las dudas sobre el registro obligatorio de líneas telefónicas ha provocado preocupación entre usuarios que utilizan diariamente WhatsApp, Uber, aplicaciones bancarias y redes sociales.

Actualmente, la fecha límite para hacer el registro es el 30 de junio , aunque se ha mencionado la posibilidad de ampliar el plazo, esto aún no ha sido confirmado por las autoridades. Hasta que exista un anuncio oficial, los usuarios deben considerar vigente la fecha originalmente establecida.

¿Qué pasa si no registras tu celular?

Si una línea no es registrada, presentará restricciones por incumplimiento de las disposiciones oficiales.

¿Las apps de tu celular dejarán de funcionar si no registras tu línea?

Aunque no existe información oficial que confirme bloqueos masivos de aplicaciones, expertos coinciden en que mantener el número telefónico correctamente registrado puede evitar problemas relacionados con la verificación de identidad, la seguridad y el acceso a servicios digitales esenciales.

¿WhatsApp dejará de funcionar?

No existe hasta el momento un anuncio oficial que establezca que WhatsApp será bloqueado. Sin embargo, si una línea telefónica pierde acceso a mensajes SMS, llamadas o procesos de verificación, podrían surgir problemas para recuperar tu cuenta, cambiar de dispositivo o recibir códigos de autenticación.

¿Uber dejará de funcionar?

La plataforma Uber utiliza el número telefónico para diversos procesos de seguridad por lo que si el número asociado presenta problemas, algunas funciones podrían verse limitadas.

¿Qué ocurriría con las aplicaciones bancarias?

Las apps financieras son probablemente las que más dependen del número celular. Los bancos utilizan el teléfono para:

Enviar códigos de seguridad.

Confirmar operaciones.

Recuperar contraseñas.

Validar accesos.

¿Las redes sociales también podrían verse afectadas?

Probablemente. Aplicaciones como WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok y X suelen utilizar el número celular como método de recuperación y autenticación. Aunque no dejarían de funcionar automáticamente, la pérdida de acceso al número podría complicar algunos procesos de seguridad.