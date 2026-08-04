Cristiano Ronaldo, el delantero de Portugal, defendió a su prometida, Georgina Rodríguez, luego de que recibiera críticas por su aspecto físico, particularmente por su peso.

La respuesta de Cristiano fue compartida por la propia Georgina a través de un extenso texto en Instagram.

La modelo, empresaria e influencer aseguró que cada verano su cuerpo vuelve a ser tema de conversación y cuestionó quién decide cuál es el cuerpo "correcto".

La publicación recibió miles de mensajes de apoyo, entre ellos el de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, quien reaccionó al mensaje de la empresaria.

Esto fue lo que dijo Georgina Rodríguez sobre las críticas a su cuerpo y la respuesta que recibió de Cristiano Ronaldo.

Georgina Rodríguez responde a las críticas sobre su cuerpo

En una publicación de Instagram, que ya supera los 3 millones de Me gusta y acumula más de 60 mil comentarios, Georgina respondió a quienes criticaron su aspecto físico, particularmente su peso, después de que los paparazzi la fotografiaran durante sus vacaciones junto a Cristiano Ronaldo.

En el mensaje, la empresaria aseguró que su cuerpo seguirá cambiando con el paso del tiempo, como ocurre con todas las mujeres, y que eso representa que continúa viviendo.

"Mi cuerpo cambiará, como cambia el de todas las mujeres. Y espero que lo siga haciendo durante muchos años, porque eso significará que sigo viviendo", escribió.

Georgina explicó que ella y Cristiano Ronaldo desean enseñar a sus hijos que "el valor de una persona jamás puede depender de un físico ni de la opinión de desconocidos". Además, expresó sentirse orgullosa del futbolista por los valores que transmite como padre y como hombre.

Cristiano Ronaldo sale en defensa de Georgina Rodríguez

En su publicación, Georgina también contó que habló con Cristiano Ronaldo sobre los comentarios que estaba recibiendo por su físico, pues admitió que, al vivir de su imagen, esas críticas llegaron a preocuparla.

"Lo estuve comentando con Cris y le dije: ' Me preocupa que ahora me estén llamando gorda, porque vivo de mi imagen'" .

La influencer explicó que el delantero portugués le respondió que ella no vivía únicamente de su imagen y le recordó todos los aspectos que la hacen ser ella.

" Tú no vives de tu imagen. Tú vives de lo que eres. Una mujer perfecta. Guapa, con un cuerpazo, madre, buena persona, exitosa y que vive la vida con amor. ¿Qué más quieres? Es normal que te envidien. Y hablamos de muchas cosas más".

Tras la respuesta de su prometido y padre de sus seis hijos, Georgina agregó: "A veces todos necesitamos que alguien nos recuerde lo que de verdad importa".

La influencer también cuestionó los estándares de belleza y aseguró que ella entrena porque le beneficia en varios aspectos físicos y mentales. No lo hace para bajar de peso.

"Lo curioso es que esto pasa cada verano. Cada año mi cuerpo vuelve a ser noticia. Y entonces me pregunto… ¿Dónde está el estándar? ¿Quién decide cuál es el cuerpo 'correcto'? ¿De verdad seguimos pensando que la felicidad tiene una talla? Yo entreno porque me hace feliz. Porque me apasiona. Porque esa hora en el gimnasio es uno de los mejores momentos de mi día. Me da salud, paz mental, disciplina, energía y bienestar. Nunca ha sido una lucha por adelgazar; siempre ha sido una forma de cuidar de mí", explicó.

Georgina concluyó su mensaje asegurando que el éxito para ella consistía de vivir en paz y disfrutando a las personas que ama.

"Para mí, el verdadero éxito nunca ha sido encajar en un estándar que nadie sabe quién inventó. El verdadero éxito es vivir en paz. Rodearme de las personas que amo. Disfrutar de mi familia y amigos. Cuidar mi salud. Reír. Aprender. Vivir".

Antonela Roccuzzo muestra su apoyo a Georgina Rodríguez

Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, fue una de las celebridades que reaccionó a la publicación de Georgina Rodríguez para mostrarle su apoyo.

La empresaria argentina comentó el mensaje con dos emojis de aplausos, en lo que muchos interpretaron como un gesto que respalda la postura de Georgina hacia sus críticos.