En medio de la polémica desatada en los últimos días por presuntos problemas de salud y extrema delgadez, Ariana Grande habló por primera vez en vivo sobre su retiro del ojo público y las críticas que ha recibido, incluso de los comentarios que afirman que “está muriendo”.

De acuerdo con declaraciones hechas durante su concierto en el United Center de Chicago, Illinois, la cantante rompió el silencio después de que su equipo anunciara que hará una pausa en su carrera y en su exposición mediática al finalizar el Eternal Sunshine Tour. ¿Qué dijo? A continuación te contamos los detalles.

La artista, de 33 años, dejó claro que su decisión no fue una reacción al intenso escrutinio sobre su apariencia física, sino un plan que había tomado desde hace tiempo y del que está completamente convencida: “La pausa no fue algo reactivo, ni compulsivo. Es algo que decidí, un plan que elaboré en silencio hace mucho tiempo, y es una decisión tomada desde una posición de reflexión y empoderamiento”, le dijo a sus fanáticos.

“Quiero compartir esto porque escuché que mis fans estaban preocupados porque ‘la negatividad estaba arruinando las cosas para mí’, pero sólo tengo que decir que no podría ser más todo lo contrario”, apuntó negando que su retiro temporal sea por enfermedad o las críticas hacia su cuerpo y salud.

NO PIERDAS: Emma Coronel luce sus curvas de infarto con look deportivo y conquista las redes

“Les prometo que no se trata de eso. Sólo quiero ser muy, muy clara. Varias cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Sí, a veces es necesario establecer límites. Los seres humanos a veces necesitamos un respiro”, agregó intentando marcar límites y resaltando la importancia de cuidar la salud mental.

Y agregó: “No importa qué ruidos existan ahí fuera, nada podrá ser más fuerte que el amor que compartimos en este lugar. El resto de esa mierda no me corresponde cargarla, así que no la cargo”.

Ariana Grande shares speech to fans following announcement of her public hiatus:



“The announcement is not a reactive or impulsive thing. It’s a plan that I quietly made a long time ago. It’s a decision that was made from a thoughtful and empowered place.” https://t.co/cSGacxAOQa — Pop Base (@PopBase) August 4, 2026

Las palabras de Ariana Grande llegaron horas después de recibir el respaldo público de su madre, Joan Grande, quien comentó una publicación con imágenes detrás de cámaras del videoclip de Petal: “¡Eres magnífica… y este video es increíble! Me encanta y te quiero aún más”, escribió.

Pese al apoyo recibido de fanáticos, amigos y familia, el lanzamiento del video también reavivó el debate sobre la delgadez de la cantante, ya que numerosos usuarios en redes sociales expresaron preocupación por su aspecto físico.

A la par de las críticas, la actriz Jameela Jamil se pronunció sobre el estado de salud de Ariana Grande y las posibilidades de que su extrema delgadez se deba a un trastorno alimenticio.

“Esta pobre mujer posiblemente se esté muriendo delante de nosotros. Este atuendo está diseñado para acentuar la delgadez con fines de debate”, dijo la comediante en sus redes sociales. “Su equipo es totalmente irresponsable por no haberla alejado de esta imagen tan perjudicial que sus jóvenes ven tan idealizada”, agregó.

“Reza para que Ariana se recupere”, pidió en otra publicación después de encender el debate.