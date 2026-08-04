¿Te gustaría vivir una experiencia en el extranjero? El programa Camp Counselor forma parte de la visa J-1 para visitantes de intercambio y está dirigido a personas que participan en experiencias culturales organizadas en campamentos de verano de Estados Unidos.

USCIS reconoce a los camp counselors como una de las categorías oficiales de visitantes de intercambio dentro del programa J-1, cuyo objetivo es promover el intercambio de conocimientos, habilidades y experiencias entre personas de diferentes países.

Un programa basado en el intercambio internacional

La visa J-1 fue creada para permitir que ciudadanos extranjeros participen en programas autorizados por el Departamento de Estado. Estos programas fomentan el intercambio cultural en áreas como la educación, la capacitación y el desarrollo de habilidades.

Los participantes del programa Camp Counselor tienen la oportunidad de convivir con jóvenes estadounidenses mientras comparten aspectos de su propia cultura y aprenden sobre la vida en Estados Unidos.

¿Quién puede participar?

Los camp counselors suelen ser estudiantes de educación superior, trabajadores juveniles, docentes o personas con habilidades especiales que puedan contribuir a las actividades de un campamento.

Además, deben formar parte de un programa patrocinado por una organización autorizada por el Departamento de Estado, requisito indispensable para obtener la visa J-1.

El papel de un Camp Counselor

La función principal de un camp counselor es participar activamente en la vida del campamento, guiando y supervisando a los asistentes, además de colaborar en actividades recreativas, educativas o deportivas. El programa está diseñado para el intercambio cultural y no para cubrir puestos operativos permanentes.

Por ello, los participantes no pueden desempeñarse como personal administrativo, cocineros ni realizar labores de mantenimiento o trabajos considerados de servicio general dentro de los campamentos.

Duración de la estancia en Estados Unidos

Los visitantes J-1 son admitidos por la duración de su programa de intercambio, la cual aparece en el formulario DS-2019 emitido por el patrocinador autorizado.

USCIS señala que los participantes también pueden contar con un período adicional de hasta 30 días después de finalizar el programa para realizar actividades turísticas y preparar su salida del país, aunque durante ese tiempo no pueden continuar trabajando en el programa.

La importancia del patrocinador

Uno de los aspectos fundamentales del programa es el papel del patrocinador autorizado. Estas organizaciones son responsables de supervisar a los participantes, mantener sus registros en el sistema SEVIS y asegurar que el intercambio se desarrolle conforme a las regulaciones establecidas. Además, los patrocinadores brindan orientación y apoyo a los participantes durante toda su estancia en Estados Unidos.