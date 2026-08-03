El programa Summer Work Travel forma parte de la visa J-1 para visitantes de intercambio y está dirigido a estudiantes internacionales que desean participar en una experiencia cultural en Estados Unidos durante sus vacaciones académicas.

Su propósito principal es fomentar el intercambio cultural, permitiendo que los participantes conozcan la sociedad estadounidense mientras desarrollan habilidades personales y profesionales.

Un programa basado en el intercambio cultural

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la clasificación J-1 está destinada a personas que participan en programas de intercambio aprobados por el Departamento de Estado.

Estos programas promueven el intercambio de conocimientos, experiencias y habilidades en ámbitos educativos, culturales y profesionales. Summer Work Travel es una de las categorías más reconocidas dentro de este sistema.

¿Quiénes pueden participar?

Los estudiantes interesados deben ser aceptados por un patrocinador autorizado del programa de intercambio. Tras ser admitidos, son registrados en el Sistema de Información para Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVIS), un paso necesario para continuar con el proceso de solicitud de la visa J-1.

El patrocinador también supervisa el cumplimiento de los requisitos establecidos durante la estancia del participante en Estados Unidos.

Trabajo temporal dentro del programa

Uno de los atractivos del Summer Work Travel es la posibilidad de realizar actividades laborales temporales mientras se participa en el intercambio cultural. Sin embargo, los visitantes J-1 no pueden trabajar libremente en cualquier empleo. Las actividades laborales deben estar autorizadas y relacionadas con los términos del programa aprobado por el patrocinador designado. Mantener estas condiciones es fundamental para conservar el estatus migratorio.

Beneficios de la experiencia internacional

Además de la oportunidad de trabajar temporalmente, el programa permite a los estudiantes convivir con personas de distintas culturas, perfeccionar el idioma inglés y conocer de cerca las costumbres estadounidenses.

La iniciativa busca fortalecer el entendimiento mutuo entre países mediante experiencias que combinan aprendizaje, intercambio cultural y desarrollo personal.

Duración y permanencia en Estados Unidos

La permanencia de los participantes está determinada por la duración del programa autorizada en su documentación oficial.

Los visitantes J-1 generalmente mantienen su estatus migratorio mientras participan activamente en las actividades aprobadas por su patrocinador. Cualquier extensión o modificación debe gestionarse conforme a las reglas establecidas por el programa de intercambio

Una puerta de entrada al intercambio global

Gracias a su combinación de empleo temporal, aprendizaje y experiencias interculturales, el Summer Work Travel continúa consolidándose como una de las principales opciones para estudiantes internacionales que desean ampliar sus horizontes académicos y personales.

Es una oportunidad para conocer Estados Unidos desde una perspectiva diferente, al tiempo que fomenta el intercambio cultural que dio origen a la visa J-1.