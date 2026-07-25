La implementación de la CURP biométrica en México ha generado dudas sobre los trámites en los que será requerida. Una de las preguntas más frecuentes es si este nuevo documento será obligatorio para solicitar la visa estadounidense. Sin embargo, la respuesta es clara: la CURP biométrica no es un requisito para tramitar la visa americana de turista.

Actualmente, el único documento oficial mexicano indispensable para iniciar el proceso es el pasaporte mexicano vigente. Aunque durante la solicitud se solicita información relacionada con la identidad del solicitante, esto no significa que sea necesario contar con la nueva versión biométrica de la CURP.

¿Qué papel juega la CURP en la solicitud de la visa?

Al llenar el formulario DS-160, que es el documento oficial para solicitar una visa de no inmigrante a Estados Unidos, se incluye una sección de datos personales donde se pide el número de identificación nacional. En el caso de los ciudadanos mexicanos, este dato corresponde a la Clave Única de Registro de Población (CURP).

No obstante, las autoridades no exigen que dicha CURP sea biométrica. Basta con proporcionar el número de identificación que ya posee el solicitante.

¿Qué es la CURP biométrica?

La CURP biométrica es una versión fortalecida de la Clave Única de Registro de Población que incorpora elementos de identificación adicionales, entre ellos:

Fotografía del ciudadano.

Huellas dactilares.

Escaneo de iris.

Otros datos biométricos de identificación.

Su objetivo es mejorar la seguridad en los procesos de identificación y reducir el riesgo de robo o suplantación de identidad.

¿Para qué sirve la CURP biométrica?

Las autoridades han señalado que este documento está diseñado para utilizarse en distintos procedimientos administrativos y de identificación, entre ellos:

Acreditar la identidad ante instituciones públicas.

Facilitar trámites y servicios gubernamentales.

Verificar datos personales con mayor seguridad.

Fortalecer los mecanismos de identificación oficial.

Servir como documento de identificación cuando el ciudadano decida presentarlo.

A pesar de estas funciones, la CURP biométrica no es un requisito obligatorio para obtener el pasaporte mexicano ni la visa estadounidense.

Requisitos para solicitar la visa americana

La visa B1/B2 es la más común para mexicanos que desean viajar a Estados Unidos por turismo, negocios o para visitar familiares.

Pasaporte mexicano vigente

El primer requisito es contar con un pasaporte vigente, ya que su número debe registrarse en el formulario DS-160 y el documento debe presentarse tanto en el Centro de Atención al Solicitante (CAS) como durante la entrevista consular.

Formulario DS-160

El proceso comienza con el llenado del formulario DS-160. Una vez concluido, el sistema genera una hoja de confirmación con código de barras que servirá para dar seguimiento a la solicitud.

Pago de derechos

Posteriormente, el solicitante debe crear su perfil en el sistema de citas correspondiente y realizar el pago de 185 dólares por la solicitud de visa. Este pago es obligatorio, pero no garantiza la aprobación del documento.

Cita en el CAS

Antes de la entrevista, los solicitantes deben acudir al Centro de Atención al Solicitante para la toma de fotografía y datos biométricos.

Los documentos básicos que deben presentar son:

Pasaporte mexicano vigente.

Hoja de confirmación del formulario DS-160.

Confirmación impresa de la cita.

Entrevista en la embajada o consulado

El día de la entrevista, los solicitantes deben acudir con:

Pasaporte mexicano vigente.

Confirmación impresa del formulario DS-160.

También es recomendable llevar la confirmación de cita y el comprobante de pago.

¿Qué evalúan los oficiales consulares?

Uno de los aspectos más importantes es demostrar vínculos sólidos con México. Los oficiales consulares buscan confirmar que el solicitante regresará al país después de su estancia temporal en Estados Unidos.

Entre los elementos que pueden favorecer la aprobación destacan:

Tener un empleo estable.

Estar inscrito en una institución educativa.

Mantener vínculos familiares en México.

Contar con recursos económicos suficientes para el viaje.

Documentos adicionales que pueden ayudar

Aunque normalmente no son solicitados de inicio, algunos documentos pueden servir para respaldar la solicitud si el oficial consular requiere información adicional:

Constancia laboral.

Carta de estudiante.

Recibos de nómina.

Estados de cuenta bancarios.

Comprobantes de devolución de impuestos.