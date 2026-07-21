Tener una visa americana vigente no garantiza automáticamente el ingreso a Estados Unidos. Cada vez que una persona cruza la frontera o llega a un aeropuerto estadounidense, debe pasar por una revisión migratoria en la que un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) tiene la facultad de autorizar o negar la entrada al país.

Durante este proceso, los oficiales buscan confirmar que el visitante cumple con las condiciones de su visa y que su viaje es temporal. Incluso, en ciertos casos, pueden cancelar una visa vigente si detectan irregularidades o violaciones a las leyes migratorias.

Las preguntas que pueden hacerte al ingresar a Estados Unidos

Al llegar a un puerto de entrada, el oficial de CBP realiza una breve entrevista para verificar el propósito del viaje. Algunas de las preguntas más comunes son:

¿Cuál es el motivo de tu visita?

¿Dónde te hospedarás?

¿Cuánto tiempo permanecerás en Estados Unidos?

¿Ya cuentas con un vuelo de regreso?

¿Cuánto dinero llevas contigo?

¿Transportas alimentos en tu equipaje?

¿Cuándo fue la última vez que visitaste Estados Unidos?

¿Visitarás a familiares o amigos durante tu estancia?

El objetivo es comprobar que el viaje tiene fines legítimos y que el visitante regresará a su país una vez concluida su estancia.

Por ello, es recomendable contar con documentos que respalden la información proporcionada, como reservaciones de hotel, boletos de avión de regreso o itinerarios de viaje.

La importancia de decir la verdad

Los oficiales de CBP suelen realizar preguntas directas y específicas. Especialistas en temas migratorios recomiendan responder únicamente lo que se pregunta, de forma clara y honesta.

Si las respuestas coinciden con la información disponible y el oficial considera que la visita será temporal, permitirá el ingreso al país y colocará un sello en el pasaporte con la fecha límite para abandonar Estados Unidos.

Sin embargo, si detecta inconsistencias o sospecha que algo no coincide con el motivo del viaje, el viajero puede ser enviado a una segunda inspección. En esta revisión adicional las autoridades pueden solicitar comprobantes de hospedaje, revisar contactos, confirmar reservaciones e incluso verificar información contenida en dispositivos electrónicos.

Mentir durante este proceso puede tener consecuencias graves, incluida la cancelación inmediata de la visa.

Razones por las que pueden cancelarte la visa al cruzar

De acuerdo con información difundida por el Consulado de México en Brownsville, existen diversas situaciones que pueden derivar en la cancelación de una visa por parte de las autoridades estadounidenses:

1. Vivir o trabajar en Estados Unidos sin autorización

Utilizar una visa de turista para residir o desempeñar actividades laborales es una de las violaciones migratorias más comunes.

2. Ayudar a personas a ingresar sin documentos

Colaborar en el cruce de personas que no cuentan con la documentación migratoria necesaria puede provocar sanciones e incluso la cancelación de la visa.

3. Transportar artículos prohibidos

Ingresar o intentar ingresar armas, explosivos o drogas representa una falta grave ante las autoridades estadounidenses.

4. No declarar más de 10 mil dólares

Las personas que crucen la frontera con más de 10 mil dólares en efectivo deben reportarlo ante las autoridades correspondientes. No hacerlo puede ocasionar problemas legales y migratorios.

5. Obtener beneficios públicos con documentación falsa

Recibir asistencia gubernamental mediante información o documentos falsificados puede derivar en sanciones migratorias.

6. Permanecer más tiempo del autorizado

Quedarse en Estados Unidos después de la fecha permitida en la Forma I-94 es una de las infracciones que pueden afectar futuras entradas al país.

7. No reportar el robo o pérdida de la visa

Si una visa es robada o extraviada, el titular debe notificarlo de inmediato al Consulado General de Estados Unidos correspondiente.

8. Estudiar sin la visa adecuada

Inscribirse en una institución educativa utilizando una visa de turista, en lugar de una visa de estudiante, puede generar consecuencias migratorias.

9. Usar el carril SENTRI sin autorización

El uso indebido de este programa de ingreso rápido también puede derivar en la cancelación de beneficios migratorios o de la visa.

¿Qué hacer si te cancelan la visa?

Si un oficial de CBP decide retirar una visa en un puerto de entrada, la recomendación es respetar el procedimiento y seguir las indicaciones de las autoridades.

En caso de considerar que la cancelación ocurrió sin fundamento o que hubo algún error durante el proceso, la persona puede buscar orientación y apoyo a través de un consulado.

Lo más importante es recordar que una visa vigente no es un permiso definitivo de ingreso. Cada entrada a Estados Unidos implica una nueva evaluación por parte de las autoridades migratorias, por lo que cumplir las reglas y proporcionar información veraz sigue siendo fundamental para conservar este documento.