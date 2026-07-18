El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) anunció una nueva normativa que pone fin al sistema conocido como "duración del estatus", una disposición que durante décadas permitió a estudiantes extranjeros, visitantes de intercambio y representantes de medios de comunicación permanecer en el país mientras conservaran el propósito de su visa.

Con esta medida, impulsada por la administración del presidente Donald Trump, los titulares de visas de no inmigrante de las categorías F de estudiantes, J de visitantes de intercambio e I de periodistas y representantes de medios extranjeros estarán sujetos a períodos de admisión definidos y a una mayor supervisión por parte de las autoridades migratorias federales.

Según el DHS, el sistema de "duración del estatus" estuvo vigente durante casi cinco décadas y permitía que ciertos extranjeros permanecieran en Estados Unidos de manera indefinida, siempre y cuando continuaran cumpliendo con las condiciones de su programa académico, intercambio o actividad informativa.

Las autoridades argumentan que esta modalidad generó "vulnerabilidades en el sistema migratorio", al facilitar que algunas personas extendieran su permanencia durante años mediante inscripciones continuas en cursos o programas educativos.

"Durante casi medio siglo, el obsoleto sistema de 'duración del estatus' ha comprometido la seguridad nacional y creado un entorno propicio para el fraude migratorio", afirmó el secretario del DHS, Markwayne Mullin, al dar a conocer la nueva regulación.

Estudiantes y visitantes de intercambio tendrán un máximo de cuatro años

Uno de los cambios más importantes establece que los estudiantes internacionales con visa F y los visitantes de intercambio con visa J serán admitidos únicamente por la duración de su programa específico, con un límite máximo de cuatro años.

Hasta ahora, estos grupos podían mantener su estatus migratorio mientras continuaran inscritos en instituciones educativas aprobadas o participaran en programas autorizados.

Con la nueva norma, quienes necesiten más tiempo para completar sus estudios o actividades deberán solicitar formalmente una Extensión de Estancia (EOS) ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Más controles federales

El DHS explicó que las solicitudes de extensión dejarán de depender principalmente de las instituciones educativas y pasarán a ser supervisadas directamente por autoridades federales.

Esto implicará procesos de verificación más rigurosos, incluyendo controles biométricos, revisión de antecedentes y mecanismos para detectar posibles fraudes migratorios.

De acuerdo con la dependencia, el objetivo es "fortalecer la capacidad del gobierno" para monitorear a quienes permanecen en territorio estadounidense bajo estas categorías de visa.

Se reduce el tiempo para abandonar el país tras graduarse

La nueva regulación también modifica el período de gracia que tienen los estudiantes con visa F-1 al concluir sus estudios.

Actualmente, estos estudiantes disponen de 60 días para preparar su salida del país, transferirse a otra institución educativa o cambiar de estatus migratorio. Con la nueva disposición, ese plazo se reducirá a 30 días.

Además, la normativa introduce restricciones adicionales para quienes deseen cambiar de programa académico durante su estancia en Estados Unidos.

El DHS informó que los estudiantes, visitantes de intercambio y otros titulares de visas alcanzados por el sistema anterior serán incorporados automáticamente al nuevo esquema.

Esto significa que quienes actualmente residen en Estados Unidos bajo la modalidad de "duración del estatus" tendrán una permanencia autorizada limitada a un máximo de cuatro años contados a partir de la entrada en vigor de la norma.

La regulación será publicada próximamente en el Registro Federal y comenzará a aplicarse 60 días después de su publicación oficial.

¿Qué busca la administración Trump?

La administración sostiene que la reforma permitirá "reforzar la seguridad nacional, combatir abusos en el sistema migratorio y garantizar un seguimiento más estricto de los extranjeros que permanecen en el país por motivos académicos, de intercambio cultural o periodísticos".

Para el DHS, el cambio representa una forma de recuperar la capacidad de examinar periódicamente a quienes ingresan bajo estas categorías de visa y evitar que algunas personas prolonguen su estancia.

La medida marca uno de los cambios más significativos en la política migratoria para estudiantes internacionales en las últimas décadas y podría impactar a miles de extranjeros que actualmente estudian, participan en programas de intercambio o trabajan como periodistas acreditados en Estados Unidos.