La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el calendario escolar 2026-2027, el cual establece el inicio de clases para el 31 de agosto de 2026 y el fin del ciclo escolar el 9 de julio de 2027 para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

El nuevo calendario contempla 185 días efectivos de clases para escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional, además de las fechas de puentes por Consejo Técnico Escolar , vacaciones, días feriados y suspensión oficial de labores docentes.

¿Cuándo inician y terminan las clases del ciclo escolar 2026-2027?

De acuerdo con el calendario escolar publicado por la SEP en el DOF:

Inicio de clases: 31 de agosto de 2026.

31 de agosto de 2026. Fin del ciclo escolar: 9 de julio de 2027.

Para las escuelas normales y demás instituciones formadoras de docentes, el calendario será de 190 días, concluyendo actividades el 13 de julio de 2027.

Puentes por Consejo Técnico Escolar en el calendario SEP 2026-2027

Uno de los aspectos más consultados por madres, padres de familia y estudiantes son los puentes por Consejo Técnico Escolar, ya que durante esas fechas se suspenden las clases.

Las sesiones ordinarias serán:

25 de septiembre de 2026

30 de octubre de 2026

27 de noviembre de 2026

29 de enero de 2027

26 de febrero de 2027

26 de marzo de 2027

28 de mayo de 2027

25 de junio de 2027

Días de suspensión de clases oficiales

Además de los Consejos Técnicos, el calendario contempla suspensión de clases en las siguientes fechas:

16 de septiembre de 2026

2 de noviembre de 2026

16 de noviembre de 2026

1 de febrero de 2027

15 de marzo de 2027

5 de mayo de 2027

Estas fechas corresponden a días feriados y conmemoraciones oficiales contempladas por la SEP.

Vacaciones de invierno y Semana Santa

El calendario escolar también establece los dos principales periodos vacacionales del ciclo.

Vacaciones de invierno

Del 21 de diciembre de 2026 al 8 de enero de 2027.

Vacaciones de Semana Santa

Del 22 de marzo al 2 de abril de 2027.

¿Cuándo serán las preinscripciones para el ciclo escolar 2027-2028?

La SEP informó que las preinscripciones para preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria se realizarán del 2 al 13 de febrero de 2027.

Fechas de entrega de boletas

Las boletas de evaluación se entregarán en tres periodos:

Del 23 al 26 de noviembre de 2026.

Del 22 al 25 de marzo de 2027.

12 y 13 de julio de 2027.

Semana adicional de descanso para docentes

La SEP destacó que el ciclo escolar 2026-2027 mantiene una semana adicional de receso durante agosto para maestras y maestros, como parte del compromiso del Gobierno federal con el magisterio.

Con la publicación del calendario escolar 2026-2027 en el DOF, estudiantes, padres de familia y docentes ya pueden consultar todas las fechas de puentes por Consejo Técnico Escolar, suspensión de clases, vacaciones y actividades oficiales para planear el próximo ciclo escolar.