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La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el calendario escolar 2026-2027, el cual establece el inicio de clases para el 31 de agosto de 2026 y el fin del ciclo escolar el 9 de julio de 2027 para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.
El nuevo calendario contempla 185 días efectivos de clases para escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional, además de las fechas de puentes por Consejo Técnico Escolar, vacaciones, días feriados y suspensión oficial de labores docentes.
¿Cuándo inician y terminan las clases del ciclo escolar 2026-2027?
De acuerdo con el calendario escolar publicado por la SEP en el DOF:
- Inicio de clases: 31 de agosto de 2026.
- Fin del ciclo escolar: 9 de julio de 2027.
Para las escuelas normales y demás instituciones formadoras de docentes, el calendario será de 190 días, concluyendo actividades el 13 de julio de 2027.
Puentes por Consejo Técnico Escolar en el calendario SEP 2026-2027
Uno de los aspectos más consultados por madres, padres de familia y estudiantes son los puentes por Consejo Técnico Escolar, ya que durante esas fechas se suspenden las clases.
Las sesiones ordinarias serán:
- 25 de septiembre de 2026
- 30 de octubre de 2026
- 27 de noviembre de 2026
- 29 de enero de 2027
- 26 de febrero de 2027
- 26 de marzo de 2027
- 28 de mayo de 2027
- 25 de junio de 2027
Días de suspensión de clases oficiales
Además de los Consejos Técnicos, el calendario contempla suspensión de clases en las siguientes fechas:
- 16 de septiembre de 2026
- 2 de noviembre de 2026
- 16 de noviembre de 2026
- 1 de febrero de 2027
- 15 de marzo de 2027
- 5 de mayo de 2027
Estas fechas corresponden a días feriados y conmemoraciones oficiales contempladas por la SEP.
Vacaciones de invierno y Semana Santa
El calendario escolar también establece los dos principales periodos vacacionales del ciclo.
Vacaciones de invierno
- Del 21 de diciembre de 2026 al 8 de enero de 2027.
Vacaciones de Semana Santa
- Del 22 de marzo al 2 de abril de 2027.
¿Cuándo serán las preinscripciones para el ciclo escolar 2027-2028?
La SEP informó que las preinscripciones para preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria se realizarán del 2 al 13 de febrero de 2027.
Fechas de entrega de boletas
Las boletas de evaluación se entregarán en tres periodos:
- Del 23 al 26 de noviembre de 2026.
- Del 22 al 25 de marzo de 2027.
- 12 y 13 de julio de 2027.
Semana adicional de descanso para docentes
La SEP destacó que el ciclo escolar 2026-2027 mantiene una semana adicional de receso durante agosto para maestras y maestros, como parte del compromiso del Gobierno federal con el magisterio.
Con la publicación del calendario escolar 2026-2027 en el DOF, estudiantes, padres de familia y docentes ya pueden consultar todas las fechas de puentes por Consejo Técnico Escolar, suspensión de clases, vacaciones y actividades oficiales para planear el próximo ciclo escolar.
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