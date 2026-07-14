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Una depresión tropical se formó mar adentro, frente a las costas de México, y podría fortalecerse hasta convertirse en un huracán esta semana, informó el martes el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.
La depresión tropical se encuentra a unos 901,23 kilómetros (560 millas) al sur del extremo sur de Baja California. Tiene vientos máximos sostenidos de 56 km/h (35 mph) y se desplaza hacia el oeste a 29 km/h (18 mph).
Se espera que el fenómeno se fortalezca de manera constante y podría convertirse en huracán para la noche del jueves.
No hay vigilancias ni alertas costeras vigentes.
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